Король Карл III впервые появился на публике после сообщений о раке. Фото

06 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Встреча Карла III с принцем Гарри длилась не больше 45 минут Фото: Министерство обороны Великобритании Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после сообщений о выявленном у него раке. Об этом сообщили в газете The Daily Telegraph. «Чарльз помахал рукой и улыбнулся, впервые появившись на публике после того, как ему поставили диагноз „рак“», — говорится в материале . Газета опубликовала фото Карла III во время его отъезда от резиденции Кларенс-хаус на представительском лимузине Bentley вместе с его женой, королевой Камиллой. Новость по теме Карл III сложит обязанности из-за рака: заявления Букингемского дворца В газете отметили, что в резиденции король встретился со своим младшим сыном, принцем Гарри. Отмечается, что встреча длилась не больше 45 минут. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, передает «Национальная служба новостей». Карл III c королевой Камиллой Фото: Frank Augstein/AP/TASS

Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после сообщений о выявленном у него раке. Об этом сообщили в газете The Daily Telegraph. «Чарльз помахал рукой и улыбнулся, впервые появившись на публике после того, как ему поставили диагноз „рак“», — говорится в материале. Газета опубликовала фото Карла III во время его отъезда от резиденции Кларенс-хаус на представительском лимузине Bentley вместе с его женой, королевой Камиллой. В газете отметили, что в резиденции король встретился со своим младшим сыном, принцем Гарри. Отмечается, что встреча длилась не больше 45 минут. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, передает «Национальная служба новостей».