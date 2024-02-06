Король Карл III впервые появился на публике после сообщений о раке. Фото

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Вооруженные силы Великобритании. stock, чарльз, карл III, карл 3,  stock
Встреча Карла III с принцем Гарри длилась не больше 45 минут Фото:

Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после сообщений о выявленном у него раке. Об этом сообщили в газете The Daily Telegraph.

«Чарльз помахал рукой и улыбнулся, впервые появившись на публике после того, как ему поставили диагноз „рак“», — говорится в материале. Газета опубликовала фото Карла III во время его отъезда от резиденции Кларенс-хаус на представительском лимузине Bentley вместе с его женой, королевой Камиллой.

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В газете отметили, что в резиденции король встретился со своим младшим сыном, принцем Гарри. Отмечается, что встреча длилась не больше 45 минут.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, передает «Национальная служба новостей».

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Карл III c королевой Камиллой
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Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после сообщений о выявленном у него раке. Об этом сообщили в газете The Daily Telegraph. «Чарльз помахал рукой и улыбнулся, впервые появившись на публике после того, как ему поставили диагноз „рак“», — говорится в материале. Газета опубликовала фото Карла III во время его отъезда от резиденции Кларенс-хаус на представительском лимузине Bentley вместе с его женой, королевой Камиллой. В газете отметили, что в резиденции король встретился со своим младшим сыном, принцем Гарри. Отмечается, что встреча длилась не больше 45 минут. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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