Путин: США «послали подальше» РФ с предложением создать совместную ПРО

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин предлагал США совместно с Европой создать ПРО Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

США отклонили предложение Москвы по совместному с Европой созданию системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы долго уговаривали США не делать это… Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединенными Штатами, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана… В конечном итоге нас послали подальше», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте журналиста.

По его словам, во время встречи с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим американская сторона с самого начала показывала интерес совместной разработки и попросила время для раздумий. Президент РФ отметил, что совместное решение глобальных стратегических проблем могло бы изменить мир.

Интервью Карлсона с Путиным опубликовали 9 февраля. Американский журналист посетил Москву ради беседы с президентом РФ. По его словам, жители США не знают о происходящих действиях на Украине.

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США отклонили предложение Москвы по совместному с Европой созданию системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы долго уговаривали США не делать это… Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединенными Штатами, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана… В конечном итоге нас послали подальше», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте журналиста. По его словам, во время встречи с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим американская сторона с самого начала показывала интерес совместной разработки и попросила время для раздумий. Президент РФ отметил, что совместное решение глобальных стратегических проблем могло бы изменить мир. Интервью Карлсона с Путиным опубликовали 9 февраля. Американский журналист посетил Москву ради беседы с президентом РФ. По его словам, жители США не знают о происходящих действиях на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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