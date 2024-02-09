Путин: США «послали подальше» РФ с предложением создать совместную ПРО

09 февраля 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предлагал США совместно с Европой создать ПРО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону США отклонили предложение Москвы по совместному с Европой созданию системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы долго уговаривали США не делать это… Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединенными Штатами, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана… В конечном итоге нас послали подальше», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте журналиста. По его словам, во время встречи с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим американская сторона с самого начала показывала интерес совместной разработки и попросила время для раздумий. Президент РФ отметил, что совместное решение глобальных стратегических проблем могло бы изменить мир. Интервью Карлсона с Путиным опубликовали 9 февраля. Американский журналист посетил Москву ради беседы с президентом РФ. По его словам, жители США не знают о происходящих действиях на Украине.

США отклонили предложение Москвы по совместному с Европой созданию системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы долго уговаривали США не делать это… Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединенными Штатами, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана… В конечном итоге нас послали подальше», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте журналиста. По его словам, во время встречи с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим американская сторона с самого начала показывала интерес совместной разработки и попросила время для раздумий. Президент РФ отметил, что совместное решение глобальных стратегических проблем могло бы изменить мир. Интервью Карлсона с Путиным опубликовали 9 февраля. Американский журналист посетил Москву ради беседы с президентом РФ. По его словам, жители США не знают о происходящих действиях на Украине.