В США связали заявление Макрона об отправке войск на Украину с бессилием перед Путиным

NYT: в окружении Макрона признали бессилие Запада перед Россией

29 февраля 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон раздражен бессилием Запада в конфликте на Украине, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину показывает бессилие Запада перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника близкого к Макрону. «За словами французского президента скрывалось раздражение очевидным стратегическим бессилием… Запад не хочет рисковать, посылая своих военных на Украину», — приводит The New York Times слова чиновника. До этого Макрон предложил отправить военных на Украину. Он также заявил, что «Франция сделает все, чтобы Россия не победила». Его слова прозвучали на фоне задержки поставок военной помощи со стороны Запада. США, которые являются главным спонсором Украины, в этом году еще не приняли новый закон о транше. The New York Times сообщает, что Макрон еще боится победы бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который выступает против поддержки Украины. Также слова лидера Франции были озвучены на фоне продвижения ВС РФ в зоне СВО. За несколько дней были освобождены несколько населенных пунктов рядом с Авдеевкой. Макрон предложил отправить военных на Украину на пресс-конференции. Однако многие представители стран, которые были там, сохраняют трезвую оценку. Они не хотят прямого конфликта с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД Китая осудил предложение Макрона. Там заявили, что Запад должен идти по пути мирного диалога, а не разжигать конфликт.

