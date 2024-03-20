20 марта 2024

Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили во взятках

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Басманный райсуд продлил арест 63-летнему Кериму Акуеву Фото:

Бывший начальник судебных управлений ДНР и Крыма Керим Акуев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы 20 марта продлил ему срок содержания под стражей.

«По ходатайству главного следственного управления (ГСУ) СКР Басманный райсуд продлил арест 63-летнему Кериму Акуеву. Фигуранту инкриминируется совершение ряда преступлений коррупционной направленности», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Как пишет издание, Акуеву платили за изменение судебных решений и участие компании в ремонте судов. Вместе с ним по делу проходит посредник по взятке — Рамазанов.

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Бывший начальник судебных управлений ДНР и Крыма Керим Акуев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы 20 марта продлил ему срок содержания под стражей. «По ходатайству главного следственного управления (ГСУ) СКР Басманный райсуд продлил арест 63-летнему Кериму Акуеву. Фигуранту инкриминируется совершение ряда преступлений коррупционной направленности», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Как пишет издание, Акуеву платили за изменение судебных решений и участие компании в ремонте судов. Вместе с ним по делу проходит посредник по взятке — Рамазанов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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