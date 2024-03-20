Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили во взятках

Бывший начальник судебных управлений ДНР и Крыма Керим Акуев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы 20 марта продлил ему срок содержания под стражей.
«По ходатайству главного следственного управления (ГСУ) СКР Басманный райсуд продлил арест 63-летнему Кериму Акуеву. Фигуранту инкриминируется совершение ряда преступлений коррупционной направленности», — пишет «
Как пишет издание, Акуеву платили за изменение судебных решений и участие компании в ремонте судов. Вместе с ним по делу проходит посредник по взятке — Рамазанов.
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