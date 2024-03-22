Зеленский экстренно встретился с Сырским после разрушения Днепровской ГЭС

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Владимир Зеленский провел встречу с Александром Сырским Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренную встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским. Это произошло после разрушения Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом украинский глава заявил в своем telegram-канале.

«Председатели правления „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий и „Нафтогаза“ Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук — о работе ПВО», — написал Владимир Зеленский. Он добавил, что по итогам встречи были приняты ряд решений. Украина продолжает проводить работу с западными странами по укреплению украинской обороны за счет защитных систем от партнеров.

На подконтрольной Киеву Запорожской области была совершена атака на Днепровскую ГЭС в первой половине дня. Также были поражены и другие энергообъекты страны. Далее в Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам за удары ВСУ по Белгороду и другим приграничным территориям.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренную встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским. Это произошло после разрушения Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом украинский глава заявил в своем telegram-канале. «Председатели правления „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий и „Нафтогаза“ Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук — о работе ПВО», — написал Владимир Зеленский. Он добавил, что по итогам встречи были приняты ряд решений. Украина продолжает проводить работу с западными странами по укреплению украинской обороны за счет защитных систем от партнеров. На подконтрольной Киеву Запорожской области была совершена атака на Днепровскую ГЭС в первой половине дня. Также были поражены и другие энергообъекты страны. Далее в Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам за удары ВСУ по Белгороду и другим приграничным территориям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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