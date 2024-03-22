В мире Украина Зеленский экстренно встретился с Сырским после разрушения Днепровской ГЭС 22 марта 2024 в 21:02 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский провел встречу с Александром Сырским Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренную встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским. Это произошло после разрушения Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом украинский глава заявил в своем telegram-канале. «Председатели правления „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий и „Нафтогаза“ Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук — о работе ПВО», — написал Владимир Зеленский. Он добавил, что по итогам встречи были приняты ряд решений. Украина продолжает проводить работу с западными странами по укреплению украинской обороны за счет защитных систем от партнеров. На подконтрольной Киеву Запорожской области была совершена атака на Днепровскую ГЭС в первой половине дня. Также были поражены и другие энергообъекты страны. Далее в Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам за удары ВСУ по Белгороду и другим приграничным территориям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренную встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским. Это произошло после разрушения Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом украинский глава заявил в своем telegram-канале. «Председатели правления „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий и „Нафтогаза“ Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук — о работе ПВО», — написал Владимир Зеленский. Он добавил, что по итогам встречи были приняты ряд решений. Украина продолжает проводить работу с западными странами по укреплению украинской обороны за счет защитных систем от партнеров. На подконтрольной Киеву Запорожской области была совершена атака на Днепровскую ГЭС в первой половине дня. Также были поражены и другие энергообъекты страны. Далее в Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам за удары ВСУ по Белгороду и другим приграничным территориям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям