Сын владельца «Крокуса»: огнезащита здания сработала максимально

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Огнезащита «Крокуса» сработала максимально, заявил Эмин Агаларов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Огневая защита «Крокус Сити Холла» во время пожара из-за теракта сработала максимально. Об этом сообщил сын владелец зала Эмин Агаларов.

«Огнезащита сработала максимально», — сказал Агаларов в интервью РКБ. Он добавил, что некоторые помещения остались неповрежденными. По его словам, Crocus group уже оказывает помощь пострадавшим при нападении и оплатит приезд родственников погибших сотрудников.

Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. После этого началось возгорание. К утру следующего дня основная часть пожара была ликвидирована. В МЧС заявили о ликвидации последствий пожара 25 марта, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Огневая защита «Крокус Сити Холла» во время пожара из-за теракта сработала максимально. Об этом сообщил сын владелец зала Эмин Агаларов. «Огнезащита сработала максимально», — сказал Агаларов в интервью РКБ. Он добавил, что некоторые помещения остались неповрежденными. По его словам, Crocus group уже оказывает помощь пострадавшим при нападении и оплатит приезд родственников погибших сотрудников. Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. После этого началось возгорание. К утру следующего дня основная часть пожара была ликвидирована. В МЧС заявили о ликвидации последствий пожара 25 марта, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...