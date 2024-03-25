Сын владельца «Крокуса»: огнезащита здания сработала максимально

25 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Огнезащита «Крокуса» сработала максимально, заявил Эмин Агаларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Огневая защита «Крокус Сити Холла» во время пожара из-за теракта сработала максимально. Об этом сообщил сын владелец зала Эмин Агаларов. «Огнезащита сработала максимально», — сказал Агаларов в интервью РКБ. Он добавил, что некоторые помещения остались неповрежденными. По его словам, Crocus group уже оказывает помощь пострадавшим при нападении и оплатит приезд родственников погибших сотрудников. Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. После этого началось возгорание. К утру следующего дня основная часть пожара была ликвидирована. В МЧС заявили о ликвидации последствий пожара 25 марта, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Огневая защита «Крокус Сити Холла» во время пожара из-за теракта сработала максимально. Об этом сообщил сын владелец зала Эмин Агаларов. «Огнезащита сработала максимально», — сказал Агаларов в интервью РКБ. Он добавил, что некоторые помещения остались неповрежденными. По его словам, Crocus group уже оказывает помощь пострадавшим при нападении и оплатит приезд родственников погибших сотрудников. Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. После этого началось возгорание. К утру следующего дня основная часть пожара была ликвидирована. В МЧС заявили о ликвидации последствий пожара 25 марта, передает RT.