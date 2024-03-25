Сын владельца «Крокуса»: огнезащита здания сработала максимально

Огневая защита «Крокус Сити Холла» во время пожара из-за теракта сработала максимально. Об этом сообщил сын владелец зала Эмин Агаларов.
«Огнезащита сработала максимально», — сказал Агаларов в интервью РКБ. Он добавил, что некоторые помещения остались неповрежденными. По его словам, Crocus group уже оказывает помощь пострадавшим при нападении и оплатит приезд родственников погибших сотрудников.
Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. После этого началось возгорание. К утру следующего дня основная часть пожара была ликвидирована. В МЧС заявили о ликвидации последствий пожара 25 марта, передает RT.
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