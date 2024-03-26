Потерявший семью в «Зимней вишне» дал совет тем, кто лишился близких в «Крокусе»

Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков: лечит время и смена обстановки
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Кемерово. День 3-ий, тц зимняя вишня
Игорь Востриков, потерявший родных в «Зимней вишне» посоветовал людям, кто лишился близких в «Крокусе» — сменить обстановку Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Житель Кемерова Игорь Востриков потерял свою семью при пожаре в «Зимней вишне» шесть лет назад. Он дал совет людям, кто потерял своих близких при теракте в «Крокус Сити Холл». По его словам, стоит переключить свое внимание на внешний мир. Также может помочь смена обстановки. И самое главное — нужно отказаться от алкоголя.

«Лечит только время. Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну, нужно что-то новое. <…> Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль. А вообще, пусть никого не слушают и делают только те действия, которые приносят облегчение. Самое главное — надо вытащить свое внимание из себя внутреннего и перенаправить его во внешний мир», — посоветовал Игорь Востриков в разговоре с «Газетой.ru».

Террористы проникли в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» 22 марта. Они начали массово расстреливать людей, а также подожгли здание. В ходе теракта погибли 137 человек, около 200 человек оказались ранены. Четверо подозреваемых в теракте были задержаны по горячим следам. Сейчас они находятся в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы.

В марте 2018 года в Кемерово вспыхнул крупнейший пожар. Он унес жизни 60 человек, среди которых — 37 детей.

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Житель Кемерова Игорь Востриков потерял свою семью при пожаре в «Зимней вишне» шесть лет назад. Он дал совет людям, кто потерял своих близких при теракте в «Крокус Сити Холл». По его словам, стоит переключить свое внимание на внешний мир. Также может помочь смена обстановки. И самое главное — нужно отказаться от алкоголя. «Лечит только время. Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну, нужно что-то новое. <…> Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль. А вообще, пусть никого не слушают и делают только те действия, которые приносят облегчение. Самое главное — надо вытащить свое внимание из себя внутреннего и перенаправить его во внешний мир», — посоветовал Игорь Востриков в разговоре с «Газетой.ru». Террористы проникли в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» 22 марта. Они начали массово расстреливать людей, а также подожгли здание. В ходе теракта погибли 137 человек, около 200 человек оказались ранены. Четверо подозреваемых в теракте были задержаны по горячим следам. Сейчас они находятся в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы. В марте 2018 года в Кемерово вспыхнул крупнейший пожар. Он унес жизни 60 человек, среди которых — 37 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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