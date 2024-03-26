Потерявший семью в «Зимней вишне» дал совет тем, кто лишился близких в «Крокусе»

Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков: лечит время и смена обстановки

26 марта 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Игорь Востриков, потерявший родных в «Зимней вишне» посоветовал людям, кто лишился близких в «Крокусе» — сменить обстановку Фото: Данил Айкин © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Житель Кемерова Игорь Востриков потерял свою семью при пожаре в «Зимней вишне» шесть лет назад. Он дал совет людям, кто потерял своих близких при теракте в «Крокус Сити Холл». По его словам, стоит переключить свое внимание на внешний мир. Также может помочь смена обстановки. И самое главное — нужно отказаться от алкоголя. «Лечит только время. Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну, нужно что-то новое. <…> Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль. А вообще, пусть никого не слушают и делают только те действия, которые приносят облегчение. Самое главное — надо вытащить свое внимание из себя внутреннего и перенаправить его во внешний мир», — посоветовал Игорь Востриков в разговоре с « Газетой.ru». Террористы проникли в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» 22 марта. Они начали массово расстреливать людей, а также подожгли здание. В ходе теракта погибли 137 человек, около 200 человек оказались ранены. Четверо подозреваемых в теракте были задержаны по горячим следам. Сейчас они находятся в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы. В марте 2018 года в Кемерово вспыхнул крупнейший пожар. Он унес жизни 60 человек, среди которых — 37 детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кемерова Игорь Востриков потерял свою семью при пожаре в «Зимней вишне» шесть лет назад. Он дал совет людям, кто потерял своих близких при теракте в «Крокус Сити Холл». По его словам, стоит переключить свое внимание на внешний мир. Также может помочь смена обстановки. И самое главное — нужно отказаться от алкоголя. «Лечит только время. Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну, нужно что-то новое. <…> Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль. А вообще, пусть никого не слушают и делают только те действия, которые приносят облегчение. Самое главное — надо вытащить свое внимание из себя внутреннего и перенаправить его во внешний мир», — посоветовал Игорь Востриков в разговоре с «Газетой.ru». Террористы проникли в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла» 22 марта. Они начали массово расстреливать людей, а также подожгли здание. В ходе теракта погибли 137 человек, около 200 человек оказались ранены. Четверо подозреваемых в теракте были задержаны по горячим следам. Сейчас они находятся в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы. В марте 2018 года в Кемерово вспыхнул крупнейший пожар. Он унес жизни 60 человек, среди которых — 37 детей.