26 марта 2024

Соседи рассказали об арестованных по делу о теракте в «Крокусе»

Арестованные по делу о теракте в «Крокусе» жили в Твери
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, решетка, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Арестованные были «культурными и тихими», заявили их соседи Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Аминчон и Исроил Исломовы, арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Они были «тихими и вежливыми», рассказывают их соседи.

«Исломовы были тихими, культурными и вежливыми, всегда здоровались. В семье было много детей», — приводят РИА Новости слова соседей. Как выяснили корреспонденты агентства, арестованные жили в квартире на первом этаже на улице Склизкова в Твери.

Еще одна соседка рассказала, что они никогда не предлагали ей своей помощи. «Даже видя, что я старая женщина, захожу с сумками, — у них открывается дверь, и никто никогда не предложит помощи. Они, знаете, как хозяева земли, вот так себя ведут», — заявила она.

По делу о теракте арестованы восемь человек, четверых из которых считают непосредственными исполнителями, а еще один задержанный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и его сыновья — Аминчон и Диловар. Сообщалось, что среди них и был владелец автомобиля, на котором террористы скрылись с места преступления.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин без масок и в камуфляже ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей в упор. В результате происшествия погибли 139 человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что организаторы террористического акта рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но получили противоположный результат, пишет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аминчон и Исроил Исломовы, арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Они были «тихими и вежливыми», рассказывают их соседи. «Исломовы были тихими, культурными и вежливыми, всегда здоровались. В семье было много детей», — приводят РИА Новости слова соседей. Как выяснили корреспонденты агентства, арестованные жили в квартире на первом этаже на улице Склизкова в Твери. Еще одна соседка рассказала, что они никогда не предлагали ей своей помощи. «Даже видя, что я старая женщина, захожу с сумками, — у них открывается дверь, и никто никогда не предложит помощи. Они, знаете, как хозяева земли, вот так себя ведут», — заявила она. По делу о теракте арестованы восемь человек, четверых из которых считают непосредственными исполнителями, а еще один задержанный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и его сыновья — Аминчон и Диловар. Сообщалось, что среди них и был владелец автомобиля, на котором террористы скрылись с места преступления. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин без масок и в камуфляже ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей в упор. В результате происшествия погибли 139 человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что организаторы террористического акта рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но получили противоположный результат, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...