Соседи рассказали об арестованных по делу о теракте в «Крокусе»

Арестованные по делу о теракте в «Крокусе» жили в Твери

27 марта 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Арестованные были «культурными и тихими», заявили их соседи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Аминчон и Исроил Исломовы, арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Они были «тихими и вежливыми», рассказывают их соседи. «Исломовы были тихими, культурными и вежливыми, всегда здоровались. В семье было много детей», — приводят РИА Новости слова соседей. Как выяснили корреспонденты агентства, арестованные жили в квартире на первом этаже на улице Склизкова в Твери. Еще одна соседка рассказала, что они никогда не предлагали ей своей помощи. «Даже видя, что я старая женщина, захожу с сумками, — у них открывается дверь, и никто никогда не предложит помощи. Они, знаете, как хозяева земли, вот так себя ведут», — заявила она. По делу о теракте арестованы восемь человек, четверых из которых считают непосредственными исполнителями, а еще один задержанный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и его сыновья — Аминчон и Диловар. Сообщалось, что среди них и был владелец автомобиля, на котором террористы скрылись с места преступления. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин без масок и в камуфляже ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей в упор. В результате происшествия погибли 139 человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что организаторы террористического акта рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но получили противоположный результат, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аминчон и Исроил Исломовы, арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Они были «тихими и вежливыми», рассказывают их соседи. «Исломовы были тихими, культурными и вежливыми, всегда здоровались. В семье было много детей», — приводят РИА Новости слова соседей. Как выяснили корреспонденты агентства, арестованные жили в квартире на первом этаже на улице Склизкова в Твери. Еще одна соседка рассказала, что они никогда не предлагали ей своей помощи. «Даже видя, что я старая женщина, захожу с сумками, — у них открывается дверь, и никто никогда не предложит помощи. Они, знаете, как хозяева земли, вот так себя ведут», — заявила она. По делу о теракте арестованы восемь человек, четверых из которых считают непосредственными исполнителями, а еще один задержанный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и его сыновья — Аминчон и Диловар. Сообщалось, что среди них и был владелец автомобиля, на котором террористы скрылись с места преступления. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин без масок и в камуфляже ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей в упор. В результате происшествия погибли 139 человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что организаторы террористического акта рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но получили противоположный результат, пишет телеканал 360.