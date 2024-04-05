Минобороны РФ подтвердило освобождение села Водяного на авдеевском направлении

05 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили на авдеевском направлении село Водяное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Водяное и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее об освобождении села говорили военкоры. Они утверждали, что все силы противника были выбиты из населенного пункта еще 31 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ освободили на авдеевском направлении село Водяное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Водяное и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее об освобождении села говорили военкоры. Они утверждали, что все силы противника были выбиты из населенного пункта еще 31 марта.