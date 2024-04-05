Минобороны РФ подтвердило освобождение села Водяного на авдеевском направлении

ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили на авдеевском направлении село Водяное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Водяное и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — заявили в
Ранее об освобождении села говорили военкоры. Они утверждали, что все силы противника были выбиты из населенного пункта еще 31 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.