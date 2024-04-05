Минобороны РФ подтвердило освобождение села Водяного на авдеевском направлении

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили на авдеевском направлении село Водяное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Водяное и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее об освобождении села говорили военкоры. Они утверждали, что все силы противника были выбиты из населенного пункта еще 31 марта.

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ВС РФ освободили на авдеевском направлении село Водяное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Водяное и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — заявили в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее об освобождении села говорили военкоры. Они утверждали, что все силы противника были выбиты из населенного пункта еще 31 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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