ВС РФ нанесли удар по заводу авиадвигателей и комплектующих для дронов в Запорожье

Армия России ударила двумя ракетами ОТРК «Искандер-К» по заводу авиадвигателей АИ-450 и комплектующих для дронов в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что это предварительная информация.
«ВС РФ ударили по предприятиям, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов. Помимо этого, там ремонтируется техника ВСУ», — заявил Владимир Рогов в telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ использовали две ракеты ОТРК «Искандер-К», а попадание зафиксировано по промплощадке «Мотор Сич» в Запорожье.
До этого в Запорожье прозвучали взрывы. Telegram-канал «Украина.ру» пишет о трех прилетах по «Мотор Сич».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Армия России ударила двумя ракетами ОТРК «Искандер-К» по заводу авиадвигателей АИ-450 и комплектующих для дронов в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что это предварительная информация. «ВС РФ ударили по предприятиям, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов. Помимо этого, там ремонтируется техника ВСУ», — заявил Владимир Рогов в telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ использовали две ракеты ОТРК «Искандер-К», а попадание зафиксировано по промплощадке «Мотор Сич» в Запорожье. До этого в Запорожье прозвучали взрывы. Telegram-канал «Украина.ру» пишет о трех прилетах по «Мотор Сич».