ВС РФ нанесли удар по заводу авиадвигателей и комплектующих для дронов в Запорожье

Рогов: ВС РФ ударили «Искандерами» по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

05 апреля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России ударила двумя ракетами ОТРК «Искандер-К» по заводу авиадвигателей АИ-450 и комплектующих для дронов в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что это предварительная информация. «ВС РФ ударили по предприятиям, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов. Помимо этого, там ремонтируется техника ВСУ», — заявил Владимир Рогов в telegram-канале . Он добавил, что ВС РФ использовали две ракеты ОТРК «Искандер-К», а попадание зафиксировано по промплощадке «Мотор Сич» в Запорожье. До этого в Запорожье прозвучали взрывы. Telegram-канал «Украина.ру» пишет о трех прилетах по «Мотор Сич». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России ударила двумя ракетами ОТРК «Искандер-К» по заводу авиадвигателей АИ-450 и комплектующих для дронов в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что это предварительная информация. «ВС РФ ударили по предприятиям, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов. Помимо этого, там ремонтируется техника ВСУ», — заявил Владимир Рогов в telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ использовали две ракеты ОТРК «Искандер-К», а попадание зафиксировано по промплощадке «Мотор Сич» в Запорожье. До этого в Запорожье прозвучали взрывы. Telegram-канал «Украина.ру» пишет о трех прилетах по «Мотор Сич».