ВС РФ нанесли удар по заводу авиадвигателей и комплектующих для дронов в Запорожье

Рогов: ВС РФ ударили «Искандерами» по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России ударила двумя ракетами ОТРК «Искандер-К» по заводу авиадвигателей АИ-450 и комплектующих для дронов в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что это предварительная информация.

«ВС РФ ударили по предприятиям, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов. Помимо этого, там ремонтируется техника ВСУ», — заявил Владимир Рогов в telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ использовали две ракеты ОТРК «Искандер-К», а попадание зафиксировано по промплощадке «Мотор Сич» в Запорожье.

До этого в Запорожье прозвучали взрывы. Telegram-канал «Украина.ру» пишет о трех прилетах по «Мотор Сич».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России ударила двумя ракетами ОТРК «Искандер-К» по заводу авиадвигателей АИ-450 и комплектующих для дронов в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что это предварительная информация. «ВС РФ ударили по предприятиям, где производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов. Помимо этого, там ремонтируется техника ВСУ», — заявил Владимир Рогов в telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ использовали две ракеты ОТРК «Искандер-К», а попадание зафиксировано по промплощадке «Мотор Сич» в Запорожье. До этого в Запорожье прозвучали взрывы. Telegram-канал «Украина.ру» пишет о трех прилетах по «Мотор Сич».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...