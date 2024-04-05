Боевые дроны ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Прилеты зафиксированы в районы грузового порта и азотно-кислородной станции Фото:
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Боевые дроны ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщает telegram-канал ЗАЭС.

«Сегодня [5 апреля] были прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2. Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции нет», — сообщили представители ЗАЭС.

На станции предупредили, что обстрелы и атаки БПЛА могут привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС. Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал реальной угрозу ЗАЭС со стороны ВСУ. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1».

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Боевые дроны ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщает telegram-канал ЗАЭС. «Сегодня [5 апреля] были прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2. Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции нет», — сообщили представители ЗАЭС. На станции предупредили, что обстрелы и атаки БПЛА могут привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС. Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал реальной угрозу ЗАЭС со стороны ВСУ. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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