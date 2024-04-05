Боевые дроны ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

05 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Прилеты зафиксированы в районы грузового порта и азотно-кислородной станции Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые дроны ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщает telegram-канал ЗАЭС. «Сегодня [5 апреля] были прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2. Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции нет», — сообщили представители ЗАЭС. На станции предупредили, что обстрелы и атаки БПЛА могут привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС. Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал реальной угрозу ЗАЭС со стороны ВСУ. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевые дроны ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщает telegram-канал ЗАЭС. «Сегодня [5 апреля] были прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2. Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции нет», — сообщили представители ЗАЭС. На станции предупредили, что обстрелы и атаки БПЛА могут привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС. Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал реальной угрозу ЗАЭС со стороны ВСУ. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1».