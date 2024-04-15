Почему мосты в Кургане не выдерживают паводка

Член Общественной палаты Максимов: в РФ много недофинансированных мостов

Много деревянных мостов в РФ требуют ремонта, считает Андрей Максимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Мосты в Курганской области долго оставались без ремонта и должного ухода, поэтому с приходом весеннего паводка начали разрушаться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в селе Темляково (Кетовский район Курганской области) река Тобол смыла деревянный мост. Его понесло течением к Кургану и создало риск возможного затора. МЧС была поставлена задача успеть вытащить куски этого моста. Вторую понтонную конструкцию течением сорвало в деревне Лаптева (Кетовскский район).

«Мосты у нас находятся в совершенно разном состоянии в зависимости от того, когда они были построены, какой они конструкции, на чьем балансе они состоят. Могут быть федеральные. Это наиболее масштабные сооружения. Они, как правило, имеют достаточно серьезные бюджетные вложения. Но есть очень много маленьких деревянных мостов, которые исторически были созданы и находятся на балансе колхозов, сельских муниципалитетов, и на протяжении долгого времени не финансировались. Поэтому с одной стороны ситуация с их крушением может быть результатом длительного недофинансирования, отсутствия ремонта или замены. Но с другой, это может быть, конечно, случайным стечением обстоятельств, потому что даже при надлежащем контроле мосты, в силу своих особенностей, не застрахованы от влияния стихии. Когда она столь мощная — это форс-мажор, за что никто не отвечает», — сообщил Андрей Максимов.

По словам собеседника агентства, деревянные мосты подходят для соединения деревень. «В принципе деревянные мосты вполне пригодны для пешеходов или велосипедистов сельской местности. Если там нет какого-то серьезного автомобильного трафика, если это мост соединяет две деревни по 50 человек, то затраты на строительство какой-то железобетонной конструкции просто неоправданы. Как и траты на обновление и строительство нового моста, если старый еще в принципе держится и находится там в более-менее пристойном состоянии», — отметил Максимов.

В беседе с URA.RU инженер Института водных проблем Сергей Беднарук рассказал, что мосты должны пропускать воду, если они обладают достаточным классом. «Вообще мосты должны пропускать воду, если они достаточного класса капитальности. Нужно понимать, рассчитаны они на это или нет. Высокое половодье или низкое. Когда высокое, говорят про низкую обеспеченность, то есть редкая повторяемость. Также важно оценить, какая повторяемость паводков существует в регионе. Для этого нужно смотреть справочники и архивы. В свое время выпускался каталог наивысших уровней воды в озерах и реках СССР. Последнее издание 1970 года. По нему там были указаны все расчетные уровни, в том числе и редкая повторяемость от 1 до 10%. Были указаны даты наступления, имевшие место наблюдавшихся максимумов и минимумов. Больше я таких справочников не видел», — заявил он.

Уровень Тобола из-за паводка продолжает стремительно нарастать. В Кургане затапливает жилые секторы и объекты городской инфраструктуры. В городе в срочном порядке эвакуируют население из микрорайона Тополя.