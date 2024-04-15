Депутат Госдумы объяснил, как бороться со сбросами воды в Казахстане, затопляющей Курган

Депутат Делягин: сбросы из водохранилищ в 2013 году затопили Дальний Восток

15 апреля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

В России уже были потопы из-за сбросов из водохранилищ, сказал Михаил Делягин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Необходимо наладить управление водными ресурсами в Казахстане и отстраивать дамбы в России, чтобы спасти Курганскую область от затопления. Об этом заявил в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «По сообщению российских официальных лиц, паводок в Кургане существенно усилен сбросом воды в Казахстане. Так, со ссылкой на губернатора Шумкова сообщалось о том, что на Курган идет волна длиной 30-50 километров. Вероятная причина этого — изгнание профессионалов, умеющих управлять водохранилищами, и коммерциализация водного хозяйства в ущерб разуму. Защитить Россию от этой напасти можно либо дамбами, либо нормализацией управления у соседей», — сказал Михаил Делягин. Новость по теме Необходимость реконструкции дамбы в Кургане была понятна еще зимой По его словам, потопы из-за переполнения водохранилищ уже случались в России. «Скажем, у нас в 2013 году наводнение на Амуре (охватило территории Дальнего Востока, северных районов Китая, — прим. URA.RU) по продолжительности, площади распространения, по масштабу экономических потерь во многом тоже было вызвано сбросами из водохранилищ ГЭС. Их руководители вместо погашения последствий паводка качественно усилили его, так как им было выгодно держать водохранилища максимально заполненными. Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев, мельком упомянувший это, был изгнан из правительства, а его интервью „Комсомольской правде“ было удалено с портала издания. Похоже, эти тенденции дошли и до Казахстана, и бьет по России», — отметил депутат. В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба из-за паводка. Из берегов вышла река Тобол. Плюс, Казахстан усилил сброс воды, чтобы предотвратить переполнение водохранилища в период весеннего таяния снегов. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. Паводок в Кургане вышел на пик и пойдет на спад в области после 20 апреля во время потепления, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо наладить управление водными ресурсами в Казахстане и отстраивать дамбы в России, чтобы спасти Курганскую область от затопления. Об этом заявил в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «По сообщению российских официальных лиц, паводок в Кургане существенно усилен сбросом воды в Казахстане. Так, со ссылкой на губернатора Шумкова сообщалось о том, что на Курган идет волна длиной 30-50 километров. Вероятная причина этого — изгнание профессионалов, умеющих управлять водохранилищами, и коммерциализация водного хозяйства в ущерб разуму. Защитить Россию от этой напасти можно либо дамбами, либо нормализацией управления у соседей», — сказал Михаил Делягин. По его словам, потопы из-за переполнения водохранилищ уже случались в России. «Скажем, у нас в 2013 году наводнение на Амуре (охватило территории Дальнего Востока, северных районов Китая, — прим. URA.RU) по продолжительности, площади распространения, по масштабу экономических потерь во многом тоже было вызвано сбросами из водохранилищ ГЭС. Их руководители вместо погашения последствий паводка качественно усилили его, так как им было выгодно держать водохранилища максимально заполненными. Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев, мельком упомянувший это, был изгнан из правительства, а его интервью „Комсомольской правде“ было удалено с портала издания. Похоже, эти тенденции дошли и до Казахстана, и бьет по России», — отметил депутат. В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба из-за паводка. Из берегов вышла река Тобол. Плюс, Казахстан усилил сброс воды, чтобы предотвратить переполнение водохранилища в период весеннего таяния снегов. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. Паводок в Кургане вышел на пик и пойдет на спад в области после 20 апреля во время потепления, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.