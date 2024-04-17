Собчак раскритиковала Дурова за отсутствие яхт и дворцов

17 апреля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак отметила, что отказываться от удовольствий кажется ей странным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Ксения Собчак высказала критику в адрес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за его выбор не тратить заработанные средства на роскошные атрибуты богатства, такие как яхты и недвижимость. По ее словам, не стоит отказываться от роскоши, если финансовое благополучие достигнуто без нарушения закона. «Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что отказ от роскоши не должен становиться самоцелью, если средства были заработаны честным путем. Собчак подняла вопрос о балансе между аскетизмом и наслаждением жизнью, особенно когда финансовые возможности позволяют позволить себе определенную роскошь. По ее словам, отказываться от комфорта и удовольствий, на которые человек заработал, кажется странным и напоминает кокетство. Ранее Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в Дубае, передает RT. В беседе он пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР. Дуров заявил, что на его счете лежат без использования сотни миллионов долларов. По его словам, у него нет недвижимости, самолетов и яхт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Ксения Собчак высказала критику в адрес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за его выбор не тратить заработанные средства на роскошные атрибуты богатства, такие как яхты и недвижимость. По ее словам, не стоит отказываться от роскоши, если финансовое благополучие достигнуто без нарушения закона. «Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что отказ от роскоши не должен становиться самоцелью, если средства были заработаны честным путем. Собчак подняла вопрос о балансе между аскетизмом и наслаждением жизнью, особенно когда финансовые возможности позволяют позволить себе определенную роскошь. По ее словам, отказываться от комфорта и удовольствий, на которые человек заработал, кажется странным и напоминает кокетство. Ранее Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в Дубае, передает RT. В беседе он пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР. Дуров заявил, что на его счете лежат без использования сотни миллионов долларов. По его словам, у него нет недвижимости, самолетов и яхт.