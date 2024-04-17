Россия и Казахстан приняли важное стратегическое решение

Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение, согласно которому государства будут сотрудничать в проектах по строительству теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в некоторых городах Республики. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.
«Сегодня в Министерстве энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск», — говорится на сайте Минэнерго Республики. Отмечается, что уполномоченными организациям стали АО «Самрук-Энерго» и ООО «Интер РАО — экспорт».
Министр энергетики России Николай Шульгинов добавил, что подобное является еще одни шагом в развитии отношений между Казахстаном и РФ в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Формат соглашения создает механизм, который поможет реализовать инвестиционные проекты на территории государств.
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Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение, согласно которому государства будут сотрудничать в проектах по строительству теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в некоторых городах Республики. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана. «Сегодня в Министерстве энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск», — говорится на сайте Минэнерго Республики. Отмечается, что уполномоченными организациям стали АО «Самрук-Энерго» и ООО «Интер РАО — экспорт». Министр энергетики России Николай Шульгинов добавил, что подобное является еще одни шагом в развитии отношений между Казахстаном и РФ в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Формат соглашения создает механизм, который поможет реализовать инвестиционные проекты на территории государств.