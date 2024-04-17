Россия и Казахстан приняли важное стратегическое решение

Россия и Казахстан заключили соглашение о строительстве ТЭЦ в Республике

17 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Строительство ТЭЦ будет происходить в городах Семей, Усть-Каменогорск и Кокшетау Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение, согласно которому государства будут сотрудничать в проектах по строительству теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в некоторых городах Республики. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана. Статья по теме Россия получила гарантии от важного союзника «Сегодня в Министерстве энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск», — говорится на сайте Минэнерго Республики. Отмечается, что уполномоченными организациям стали АО «Самрук-Энерго» и ООО «Интер РАО — экспорт». Министр энергетики России Николай Шульгинов добавил, что подобное является еще одни шагом в развитии отношений между Казахстаном и РФ в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Формат соглашения создает механизм, который поможет реализовать инвестиционные проекты на территории государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение, согласно которому государства будут сотрудничать в проектах по строительству теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в некоторых городах Республики. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана. «Сегодня в Министерстве энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск», — говорится на сайте Минэнерго Республики. Отмечается, что уполномоченными организациям стали АО «Самрук-Энерго» и ООО «Интер РАО — экспорт». Министр энергетики России Николай Шульгинов добавил, что подобное является еще одни шагом в развитии отношений между Казахстаном и РФ в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Формат соглашения создает механизм, который поможет реализовать инвестиционные проекты на территории государств.