Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Томской области.
«Фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ», — говорится в сообщении. В результате этого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее ФСБ раскрыла способ финансирования ВСУ путем воровства у россиян. Так, ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками с Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии.
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