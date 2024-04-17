Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег ВСУ. Видео

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, наручники, задержание
Двух жителей Томской области обвиняют в госизмене из-за спонсирования ВС Украины Фото:

Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Томской области.

«Фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ», — говорится в сообщении. В результате этого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее ФСБ раскрыла способ финансирования ВСУ путем воровства у россиян. Так, ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками с Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии.

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Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Томской области. «Фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ», — говорится в сообщении. В результате этого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее ФСБ раскрыла способ финансирования ВСУ путем воровства у россиян. Так, ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками с Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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