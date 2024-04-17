Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег ВСУ. Видео

17 апреля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Двух жителей Томской области обвиняют в госизмене из-за спонсирования ВС Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Томской области. «Фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ», — говорится в сообщении. В результате этого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее ФСБ раскрыла способ финансирования ВСУ путем воровства у россиян. Так, ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками с Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Томской области. «Фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ», — говорится в сообщении. В результате этого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее ФСБ раскрыла способ финансирования ВСУ путем воровства у россиян. Так, ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками с Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии.