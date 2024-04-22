Суд арестовал второго фигуранта по делу об убийстве байкера в Москве

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Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, папка, суд
Суд избрал меру пресечения для второго фигуранта дела об убийстве Фото:

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела об убийстве байкера в Москве Гусейнова Нахид Рафик оглы. Также ранее был арестован его соучастник.

«Суд в столице отправил под арест еще одного фигуранта по делу убийства мужчины в Москве», — сообщается в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Он также отправлен в СИЗО до 18 июня.

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Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела об убийстве байкера в Москве Гусейнова Нахид Рафик оглы. Также ранее был арестован его соучастник. «Суд в столице отправил под арест еще одного фигуранта по делу убийства мужчины в Москве», — сообщается в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Он также отправлен в СИЗО до 18 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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