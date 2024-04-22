Суд арестовал второго фигуранта по делу об убийстве байкера в Москве

22 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Суд избрал меру пресечения для второго фигуранта дела об убийстве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела об убийстве байкера в Москве Гусейнова Нахид Рафик оглы. Также ранее был арестован его соучастник. «Суд в столице отправил под арест еще одного фигуранта по делу убийства мужчины в Москве», — сообщается в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Он также отправлен в СИЗО до 18 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела об убийстве байкера в Москве Гусейнова Нахид Рафик оглы. Также ранее был арестован его соучастник. «Суд в столице отправил под арест еще одного фигуранта по делу убийства мужчины в Москве», — сообщается в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Он также отправлен в СИЗО до 18 июня.