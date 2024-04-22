Суд арестовал второго фигуранта по делу об убийстве байкера в Москве

Суд избрал меру пресечения для второго фигуранта дела об убийстве
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела об убийстве байкера в Москве Гусейнова Нахид Рафик оглы. Также ранее был арестован его соучастник.
«Суд в столице отправил под арест еще одного фигуранта по делу убийства мужчины в Москве», — сообщается в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Он также отправлен в СИЗО до 18 июня.
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