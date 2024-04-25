Стало известно о сроке наказания третьему фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова

Бизнесмену Фомину грозит 15 лет колонии за взятку замглавы Минобороны Иванову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Александру Фомину, которого обвиняют в даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, грозит 15 лет колонии Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Третьему фигуранту дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александру Фомину грозит 15 лет колонии. Такой же срок грозит Тимуру Иванову.

«Фомина обвиняют по части 5 статьи 291 — дача взятки в особо крупном размере. Ее санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет», — передает РИА Новости.

О задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. О третьем фигуранте Александре Фомине стало известно сегодня. Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Третьему фигуранту дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александру Фомину грозит 15 лет колонии. Такой же срок грозит Тимуру Иванову. «Фомина обвиняют по части 5 статьи 291 — дача взятки в особо крупном размере. Ее санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет», — передает РИА Новости. О задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. О третьем фигуранте Александре Фомине стало известно сегодня. Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...