Стало известно о сроке наказания третьему фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова

Бизнесмену Фомину грозит 15 лет колонии за взятку замглавы Минобороны Иванову

25 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Александру Фомину, которого обвиняют в даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, грозит 15 лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Третьему фигуранту дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александру Фомину грозит 15 лет колонии. Такой же срок грозит Тимуру Иванову. «Фомина обвиняют по части 5 статьи 291 — дача взятки в особо крупном размере. Ее санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет», — передает РИА Новости. О задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. О третьем фигуранте Александре Фомине стало известно сегодня. Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третьему фигуранту дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александру Фомину грозит 15 лет колонии. Такой же срок грозит Тимуру Иванову. «Фомина обвиняют по части 5 статьи 291 — дача взятки в особо крупном размере. Ее санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет», — передает РИА Новости. О задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. О третьем фигуранте Александре Фомине стало известно сегодня. Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.