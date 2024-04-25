Стало известно о сроке наказания третьему фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова

Третьему фигуранту дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александру Фомину грозит 15 лет колонии. Такой же срок грозит Тимуру Иванову.
«Фомина обвиняют по части 5 статьи 291 — дача взятки в особо крупном размере. Ее санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет», — передает РИА Новости.
О задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. О третьем фигуранте Александре Фомине стало известно сегодня. Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.
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