Путин сделал неожиданный подарок многодетным семьям

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пригласил их на встречу в Москву. Администрация президента организует поездку.
«Вы сказали, что собираетесь поехать на встречу в Москву. Давайте так и сделаем. Я попрошу своих коллег из администрации помочь с организацией. Мы организуем такую поездку для всех участвующих сегодня во встрече семей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
Он добавил, что власти согласуют удобное для всех время, чтобы те, кто работает, смогли совместить поездку с отпуском. Президент подчеркнул, что он обязательно проведет такую встречу с многодетными семьями в Москве.
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