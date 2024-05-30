Путин сделал неожиданный подарок многодетным семьям

Путин пригласил семьи, награжденные орденом «Родительская слава», в Москву

30 мая 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретится с многодетными семьями в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пригласил их на встречу в Москву. Администрация президента организует поездку. «Вы сказали, что собираетесь поехать на встречу в Москву. Давайте так и сделаем. Я попрошу своих коллег из администрации помочь с организацией. Мы организуем такую поездку для всех участвующих сегодня во встрече семей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что власти согласуют удобное для всех время, чтобы те, кто работает, смогли совместить поездку с отпуском. Президент подчеркнул, что он обязательно проведет такую встречу с многодетными семьями в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пригласил их на встречу в Москву. Администрация президента организует поездку. «Вы сказали, что собираетесь поехать на встречу в Москву. Давайте так и сделаем. Я попрошу своих коллег из администрации помочь с организацией. Мы организуем такую поездку для всех участвующих сегодня во встрече семей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что власти согласуют удобное для всех время, чтобы те, кто работает, смогли совместить поездку с отпуском. Президент подчеркнул, что он обязательно проведет такую встречу с многодетными семьями в Москве.