Путин сделал неожиданный подарок многодетным семьям

Путин пригласил семьи, награжденные орденом «Родительская слава», в Москву
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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, путин владимир
Владимир Путин встретится с многодетными семьями в Москве Фото:

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пригласил их на встречу в Москву. Администрация президента организует поездку.

«Вы сказали, что собираетесь поехать на встречу в Москву. Давайте так и сделаем. Я попрошу своих коллег из администрации помочь с организацией. Мы организуем такую поездку для всех участвующих сегодня во встрече семей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Он добавил, что власти согласуют удобное для всех время, чтобы те, кто работает, смогли совместить поездку с отпуском. Президент подчеркнул, что он обязательно проведет такую встречу с многодетными семьями в Москве.

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Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пригласил их на встречу в Москву. Администрация президента организует поездку. «Вы сказали, что собираетесь поехать на встречу в Москву. Давайте так и сделаем. Я попрошу своих коллег из администрации помочь с организацией. Мы организуем такую поездку для всех участвующих сегодня во встрече семей», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что власти согласуют удобное для всех время, чтобы те, кто работает, смогли совместить поездку с отпуском. Президент подчеркнул, что он обязательно проведет такую встречу с многодетными семьями в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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