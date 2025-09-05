В РФ разработали первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер

В РФ разработали первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер
Первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер «Макаровец» для Военно-морского флота России разработан специалистами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ). Об этом сообщают журналистам сами разработчики.

«Разработан первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер (БЭК) „Макаровец“. <...> БЭК „Макаровец“ предназначен для обучения курсантов эксплуатации и управлению безэкипажным катером. Он может выполнять следующие задачи: учебного катера; служить платформой для испытаний различных модулей полезных нагрузок; выполнять роль малоразмерной надводной цели, то есть имитировать БЭК противника; выполнять задачи безэкипажного катера минной разведки», — рассказал «Известиям» представитель разработчика.

Точная дата начала использования «Макаровца» в образовательном процессе пока не называется. Разработчики отмечают, что создание подобных тренажеров позволит ускорить подготовку операторов морских беспилотников и повысить уровень технической компетентности личного состава флота.

Ранее в России также проводились испытания беспилотных технологий в других отраслях — в августе 2025 года на автомагистрали М-12 «Восток» в Пермском крае был протестирован первый отечественный беспилотный дорожный каток. Тогда специалисты отмечали, что автоматизация спецтехники позволяет повысить производительность и качество работ, а также ускоряет внедрение инноваций в подготовке профильных кадров.

