Байден злорадно улыбнулся на вопрос о судьбе своего оппонента Трампа. Видео

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Джо Байден без слов отреагировал на приговор Дональда Трампа
Джо Байден без слов отреагировал на приговор Дональда Трампа Фото:

Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, своеобразно отреагировал на вопрос корреспондента о том, как американский лидер реагирует на уголовные дела против своего политического оппонента Дональда Трампа. В тот момент, когда прозвучал вопрос, Байден остановился, медленно повернулся и демонстративно улыбнулся.

На кадрах, размещенных в интернете, видно как Байдену в спину, когда тот уже покидал пресс-конференцию, задают вопрос о том, как президент реагирует на ситуацию с Трампом и повлияет ли обвинительный приговор в отношении экс-главы государства на ход избирательной компании. В ответ на это Байден остановился, медленно повернулся, демонстративно улыбнулся и покинул зал. При этом он ничего больше не сказал.

Дональд Трамп был осужден по 34 уголовным делам по решению Нью-Йоркского суда, передает РАПСИ. Его обвиняют в коррупции, а также подделке документов. Причем Трамп стал первым осужденным экс-президентом США по уголовному делу. Сам экс-президент считает дела против него фальсифицированными. В США в сентябре 2024 году пройдут президентские выборы. Трамп является основным конкурентом для Байдена. Бывший президент охарактеризовывал текущего лидера как самого некомпетентного за всю историю США, передает «Ридус».

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Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, своеобразно отреагировал на вопрос корреспондента о том, как американский лидер реагирует на уголовные дела против своего политического оппонента Дональда Трампа. В тот момент, когда прозвучал вопрос, Байден остановился, медленно повернулся и демонстративно улыбнулся. На кадрах, размещенных в интернете, видно как Байдену в спину, когда тот уже покидал пресс-конференцию, задают вопрос о том, как президент реагирует на ситуацию с Трампом и повлияет ли обвинительный приговор в отношении экс-главы государства на ход избирательной компании. В ответ на это Байден остановился, медленно повернулся, демонстративно улыбнулся и покинул зал. При этом он ничего больше не сказал. Дональд Трамп был осужден по 34 уголовным делам по решению Нью-Йоркского суда, передает РАПСИ. Его обвиняют в коррупции, а также подделке документов. Причем Трамп стал первым осужденным экс-президентом США по уголовному делу. Сам экс-президент считает дела против него фальсифицированными. В США в сентябре 2024 году пройдут президентские выборы. Трамп является основным конкурентом для Байдена. Бывший президент охарактеризовывал текущего лидера как самого некомпетентного за всю историю США, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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