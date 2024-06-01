Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, своеобразно отреагировал на вопрос корреспондента о том, как американский лидер реагирует на уголовные дела против своего политического оппонента Дональда Трампа. В тот момент, когда прозвучал вопрос, Байден остановился, медленно повернулся и демонстративно улыбнулся.
На кадрах, размещенных в интернете, видно как Байдену в спину, когда тот уже покидал пресс-конференцию, задают вопрос о том, как президент реагирует на ситуацию с Трампом и повлияет ли обвинительный приговор в отношении экс-главы государства на ход избирательной компании. В ответ на это Байден остановился, медленно повернулся, демонстративно улыбнулся и покинул зал. При этом он ничего больше не сказал.
Дональд Трамп был осужден по 34 уголовным делам по решению Нью-Йоркского суда, передает РАПСИ. Его обвиняют в коррупции, а также подделке документов. Причем Трамп стал первым осужденным экс-президентом США по уголовному делу. Сам экс-президент считает дела против него фальсифицированными. В США в сентябре 2024 году пройдут президентские выборы. Трамп является основным конкурентом для Байдена. Бывший президент охарактеризовывал текущего лидера как самого некомпетентного за всю историю США, передает «Ридус».
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