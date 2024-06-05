Полиция Украины арестовала российские активы почти на миллиард долларов

Украинская полиция арестовала активы, связанные с Россией, на общую сумму 38 млрд гривен, что эквивалентно примерно 1 млрд долларов США или 83 млрд рублей. Об этом заявил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.
«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных Сил», —сообщил он РБК-Украина. Андрей Рубель уточнил, что арестованные активы включают в себя вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, транспортные средства и другое имущество.
Ранее сообщалось, что страны Запада рассматривают идею выдачи кредита Украине, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон активно работает с партнерами, чтобы определить механизмы использования замороженных активов в поддержку Киева.
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