Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Более тысячи человек погибли во время хаджа в Саудовской Аравии из-за аномально жаркой погоды Фото:
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В Саудовской Аравии погибло свыше 500 паломников: что известно, причины и подробности

Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Об этом сообщает «Франс Пресс». Сутки назад сообщалось о чуть более 500 погибших.

«Число скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу», — передает «Франс Пресс» в соцсети X. Среди погибших есть граждане Египта, Иордании и других стран.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии в Мекке погибло более 500 паломников. Причиной трагедии послужила жара в более чем 50 градусов. Участники хаджа страдали от нехватки еды, воды и отсутствия укрытия, которое могло бы вместить всех желающих.

Хадж — это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии. Здесь в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба.

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Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Об этом сообщает «Франс Пресс». Сутки назад сообщалось о чуть более 500 погибших. «Число скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу», — передает «Франс Пресс» в соцсети X. Среди погибших есть граждане Египта, Иордании и других стран. Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии в Мекке погибло более 500 паломников. Причиной трагедии послужила жара в более чем 50 градусов. Участники хаджа страдали от нехватки еды, воды и отсутствия укрытия, которое могло бы вместить всех желающих. Хадж — это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии. Здесь в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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