Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Об этом сообщает «Франс Пресс». Сутки назад сообщалось о чуть более 500 погибших.
«Число скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу», — передает «Франс Пресс» в соцсети X. Среди погибших есть граждане Египта, Иордании и других стран.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии в Мекке погибло более 500 паломников. Причиной трагедии послужила жара в более чем 50 градусов. Участники хаджа страдали от нехватки еды, воды и отсутствия укрытия, которое могло бы вместить всех желающих.
Хадж — это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии. Здесь в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.