Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек

20 июня 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Более тысячи человек погибли во время хаджа в Саудовской Аравии из-за аномально жаркой погоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость по теме В Саудовской Аравии погибло свыше 500 паломников: что известно, причины и подробности Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Об этом сообщает «Франс Пресс». Сутки назад сообщалось о чуть более 500 погибших. «Число скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу», — передает «Франс Пресс» в соцсети X. Среди погибших есть граждане Египта, Иордании и других стран. Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии в Мекке погибло более 500 паломников. Причиной трагедии послужила жара в более чем 50 градусов. Участники хаджа страдали от нехватки еды, воды и отсутствия укрытия, которое могло бы вместить всех желающих. Хадж — это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии. Здесь в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Об этом сообщает «Франс Пресс». Сутки назад сообщалось о чуть более 500 погибших. «Число скончавшихся во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу», — передает «Франс Пресс» в соцсети X. Среди погибших есть граждане Египта, Иордании и других стран. Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии в Мекке погибло более 500 паломников. Причиной трагедии послужила жара в более чем 50 градусов. Участники хаджа страдали от нехватки еды, воды и отсутствия укрытия, которое могло бы вместить всех желающих. Хадж — это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии. Здесь в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба.