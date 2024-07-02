В России пенсионеры и молодежь увеличили экономическую активность

Эксперт РАНГХиГС Ляшок: в РФ стало больше работающих пенсионеров и подростков

02 июля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Согласно исследованиям, россияне реже ищут работу через онлайн-платформы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России зафиксирован рост экономической активности среди лиц пенсионного возраста и молодежи 15-19 лет. Изменение пенсионного возраста способствовало поддержанию уровня занятости, несмотря на сокращение численности трудоспособного населения. Об этом рассказал старший научный сотрудник института РАНХиГС Виктор Ляшок. «Доля экономически активного населения в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла с 62,2% до 62,8%. В наибольшей степени этот рост был обеспечен расширением экономической активности населения старшего возраста: среди 55-59-летних этот показатель увеличился на 3,4%, среди 60-69-летних — на 1,8%», — рассказал Ляшок изданию ТАСС (данные исследований приведены на основе сравнения 2022 и 2023 годов). Результаты отчетливо демонстрируют влияние изменений в пенсионной системе на рынок труда: повышение пенсионного возраста позволило сохранить численность занятых на прежнем уровне. Кроме того, заметно выросла экономическая активность молодежи в возрасте 15-19 лет — с 5,6% в 2022 году и до 6,7% в 2023 году. Ученый назвал эту тенденцию неожиданной, так как на протяжении последних десятилетий занятость подростков снижалась. «Таким образом, в 2023 году произошло расширение возрастных границ как снизу — среди молодежи, так и сверху — среди пожилых», — резюмировал Ляшок. Анализ текущих тенденций на рынке труда России также показал значительное снижение числа работников, предпочитающих использовать онлайн-платформы для поиска работы. Это сокращение может быть связано с изменениями в корпоративных стратегиях, направленных на усиление личного взаимодействия и сокращение удаленной работы. Кроме того, наблюдается уменьшение доли последней, что, вероятно, является следствием международных санкций и их воздействия на экономическую политику и бизнес-практики в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России зафиксирован рост экономической активности среди лиц пенсионного возраста и молодежи 15-19 лет. Изменение пенсионного возраста способствовало поддержанию уровня занятости, несмотря на сокращение численности трудоспособного населения. Об этом рассказал старший научный сотрудник института РАНХиГС Виктор Ляшок. «Доля экономически активного населения в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла с 62,2% до 62,8%. В наибольшей степени этот рост был обеспечен расширением экономической активности населения старшего возраста: среди 55-59-летних этот показатель увеличился на 3,4%, среди 60-69-летних — на 1,8%», — рассказал Ляшок изданию ТАСС (данные исследований приведены на основе сравнения 2022 и 2023 годов). Результаты отчетливо демонстрируют влияние изменений в пенсионной системе на рынок труда: повышение пенсионного возраста позволило сохранить численность занятых на прежнем уровне. Кроме того, заметно выросла экономическая активность молодежи в возрасте 15-19 лет — с 5,6% в 2022 году и до 6,7% в 2023 году. Ученый назвал эту тенденцию неожиданной, так как на протяжении последних десятилетий занятость подростков снижалась. «Таким образом, в 2023 году произошло расширение возрастных границ как снизу — среди молодежи, так и сверху — среди пожилых», — резюмировал Ляшок. Анализ текущих тенденций на рынке труда России также показал значительное снижение числа работников, предпочитающих использовать онлайн-платформы для поиска работы. Это сокращение может быть связано с изменениями в корпоративных стратегиях, направленных на усиление личного взаимодействия и сокращение удаленной работы. Кроме того, наблюдается уменьшение доли последней, что, вероятно, является следствием международных санкций и их воздействия на экономическую политику и бизнес-практики в стране.