Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

Набиуллина: без повышения ключевой ставки возникали риски стагфляции

26 июля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина назвала четыре реализовавшихся триггера для повышения ключевой ставки Фото: Илья Московец © URA.RU Без повышения ключевой ставки ЦБ РФ возникали риски стагфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Председатель ЦБ РФ также перечислила эти четыре реализовавшихся триггера: увеличение устойчивой инфляции, не охлаждение потребительской активности, не сокращение положительного разрыва в экономке и рост жесткости рынка труда, реализация проинфляционных рисков, которые связаны с санкциями. ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%. Это решение было принято на заседании регулятора 26 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Без повышения ключевой ставки ЦБ РФ возникали риски стагфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Председатель ЦБ РФ также перечислила эти четыре реализовавшихся триггера: увеличение устойчивой инфляции, не охлаждение потребительской активности, не сокращение положительного разрыва в экономке и рост жесткости рынка труда, реализация проинфляционных рисков, которые связаны с санкциями. ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%. Это решение было принято на заседании регулятора 26 июля.