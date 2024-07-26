Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

Набиуллина: без повышения ключевой ставки возникали риски стагфляции
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина назвала четыре реализовавшихся триггера для повышения ключевой ставки Фото:

Без повышения ключевой ставки ЦБ РФ возникали риски стагфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Председатель ЦБ РФ также перечислила эти четыре реализовавшихся триггера: увеличение устойчивой инфляции, не охлаждение потребительской активности, не сокращение положительного разрыва в экономке и рост жесткости рынка труда, реализация проинфляционных рисков, которые связаны с санкциями.

ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%. Это решение было принято на заседании регулятора 26 июля.

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Без повышения ключевой ставки ЦБ РФ возникали риски стагфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Председатель ЦБ РФ также перечислила эти четыре реализовавшихся триггера: увеличение устойчивой инфляции, не охлаждение потребительской активности, не сокращение положительного разрыва в экономке и рост жесткости рынка труда, реализация проинфляционных рисков, которые связаны с санкциями. ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%. Это решение было принято на заседании регулятора 26 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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