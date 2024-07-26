Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

Без повышения ключевой ставки ЦБ РФ возникали риски стагфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Председатель ЦБ РФ также перечислила эти четыре реализовавшихся триггера: увеличение устойчивой инфляции, не охлаждение потребительской активности, не сокращение положительного разрыва в экономке и рост жесткости рынка труда, реализация проинфляционных рисков, которые связаны с санкциями.
ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%. Это решение было принято на заседании регулятора 26 июля.
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