27 июля 2024

На Украине при крушении учебно-тренировочного самолета ВВС погиб курсант

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Во время тренировки разбился украинский курсант
Во время тренировки разбился украинский курсант Фото:

Легкомоторный самолет Украины К-10 Swift потерпел крушение в Харькове. Аппаратом управлял курсант летного университета имени Кожедуба Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».

«На месте авиационного происшествия [крушения К-10 Swift] работают следователи, профильные эксперты, специалисты воздушных сил ВСУ», — сообщили представители университета. Их цитирует украинское издание «Страна».

Ранее Министерство обороны России заявляло об уничтожении украинских самолетов в ходе военных действий. В частности, 2 июля ведомство информировало об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области.

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Легкомоторный самолет Украины К-10 Swift потерпел крушение в Харькове. Аппаратом управлял курсант летного университета имени Кожедуба Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна». «На месте авиационного происшествия [крушения К-10 Swift] работают следователи, профильные эксперты, специалисты воздушных сил ВСУ», — сообщили представители университета. Их цитирует украинское издание «Страна». Ранее Министерство обороны России заявляло об уничтожении украинских самолетов в ходе военных действий. В частности, 2 июля ведомство информировало об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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