На Украине при крушении учебно-тренировочного самолета ВВС погиб курсант

Легкомоторный самолет Украины К-10 Swift потерпел крушение в Харькове. Аппаратом управлял курсант летного университета имени Кожедуба Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».
«На месте авиационного происшествия [крушения К-10 Swift] работают следователи, профильные эксперты, специалисты воздушных сил ВСУ», — сообщили представители университета. Их цитирует украинское издание «Страна».
Ранее Министерство обороны России заявляло об уничтожении украинских самолетов в ходе военных действий. В частности, 2 июля ведомство информировало об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области.
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