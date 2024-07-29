«Это беспрецедентно»: Алаудинов раскрыл безвозвратные потери ВСУ

Безвозвратные потери украинских военнослужащих за время специальной военной операции (СВО) составили более 700 тысяч человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.
«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тыс. — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тыс. безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно», — приводит слова Алаудинова телеканал «Соловьев Live». По словам Алаудинова, указанные цифры отражают значительные потери среди украинских военных в ходе продолжающегося конфликта.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли треть иностранных наемников. Он также отметил, что иностранных наемников на Украине не много, а часть подразделений созданы для PR-целей.
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