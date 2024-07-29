29 июля 2024

«Это беспрецедентно»: Алаудинов раскрыл безвозвратные потери ВСУ

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Алаудинов раскрыл потери ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Безвозвратные потери украинских военнослужащих за время специальной военной операции (СВО) составили более 700 тысяч человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тыс. — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тыс. безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно», — приводит слова Алаудинова телеканал «Соловьев Live». По словам Алаудинова, указанные цифры отражают значительные потери среди украинских военных в ходе продолжающегося конфликта.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли треть иностранных наемников. Он также отметил, что иностранных наемников на Украине не много, а часть подразделений созданы для PR-целей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Безвозвратные потери украинских военнослужащих за время специальной военной операции (СВО) составили более 700 тысяч человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов. «Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тыс. — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тыс. безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно», — приводит слова Алаудинова телеканал «Соловьев Live». По словам Алаудинова, указанные цифры отражают значительные потери среди украинских военных в ходе продолжающегося конфликта. Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли треть иностранных наемников. Он также отметил, что иностранных наемников на Украине не много, а часть подразделений созданы для PR-целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...