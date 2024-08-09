Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации с Курской АЭС

10 августа 2024 в 00:51 Размер текста - 17 +

8 августа на станции были обнаружены осколки фрагментов сбитых ракет Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Россия уведомила МАГАТЭ о ситуаций на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщило постпредство РФ в Вене. «Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область. 8 августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — говорится в сообщении постпредства в telegram-канале. В дипломатическом учреждении также предупредили, что безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту. Они ставят под удар всю мировую отрасль. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона. Подробнее — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуаций на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщило постпредство РФ в Вене. «Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область. 8 августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — говорится в сообщении постпредства в telegram-канале. В дипломатическом учреждении также предупредили, что безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту. Они ставят под удар всю мировую отрасль. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона. Подробнее — в сюжете URA.RU.