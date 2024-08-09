09 августа 2024

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации с Курской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
8 августа на станции были обнаружены осколки фрагментов сбитых ракет Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуаций на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщило постпредство РФ в Вене.

«Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область. 8 августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — говорится в сообщении постпредства в telegram-канале.

В дипломатическом учреждении также предупредили, что безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту. Они ставят под удар всю мировую отрасль.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Россия уведомила МАГАТЭ о ситуаций на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщило постпредство РФ в Вене. «Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область. 8 августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — говорится в сообщении постпредства в telegram-канале. В дипломатическом учреждении также предупредили, что безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту. Они ставят под удар всю мировую отрасль. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона. Подробнее — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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