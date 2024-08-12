Express: женщина смогла выявить рак щитовидной железы по неочевидным симптомам

13 августа 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Женщина долгое время списывала свое недомогание на усталость от материнства Фото: Илья Московец © URA.RU Молодая мать из Великобритании Робин Элизабет поделилась своим опытом обнаружения рака щитовидной железы после того, как долгое время игнорировала ряд тревожных симптомов. Элизабет призвала людей быть более внимательными к изменениям в своем здоровье, особенно к таким признакам как усталость, увеличение лимфатических узлов, изменения в весе и трудности с похудением. «30-летняя мама посоветовала людям «обратить внимание» на потенциальные красные флаги рака щитовидной железы после ее разрушительного диагноза… Она рассказала, что у нее были мешки под глазами, изможденное лицо и она постоянно чувствовала себя «как мусор», — сообщает Express . По словам Робин, она долгое время списывала свое недомогание на усталость от материнства, не подозревая о серьезности своего состояния. Среди других симптомов, которые она испытывала, были одышка, изменение туалетных привычек, раздражительность, необходимость часто прочищать горло и ощущение «тумана» в голове. Ранее URA.RU сообщало, что антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в фундуке, могут снижать риск развития рака, а пищевые волокна и полифенолы поддерживают пищеварительную систему. Также этот орех богат кальцием, магнием и железом, что способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодая мать из Великобритании Робин Элизабет поделилась своим опытом обнаружения рака щитовидной железы после того, как долгое время игнорировала ряд тревожных симптомов. Элизабет призвала людей быть более внимательными к изменениям в своем здоровье, особенно к таким признакам как усталость, увеличение лимфатических узлов, изменения в весе и трудности с похудением. «30-летняя мама посоветовала людям «обратить внимание» на потенциальные красные флаги рака щитовидной железы после ее разрушительного диагноза… Она рассказала, что у нее были мешки под глазами, изможденное лицо и она постоянно чувствовала себя «как мусор», — сообщает Express. По словам Робин, она долгое время списывала свое недомогание на усталость от материнства, не подозревая о серьезности своего состояния. Среди других симптомов, которые она испытывала, были одышка, изменение туалетных привычек, раздражительность, необходимость часто прочищать горло и ощущение «тумана» в голове. Ранее URA.RU сообщало, что антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в фундуке, могут снижать риск развития рака, а пищевые волокна и полифенолы поддерживают пищеварительную систему. Также этот орех богат кальцием, магнием и железом, что способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза.