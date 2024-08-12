Молодая мать из Великобритании Робин Элизабет поделилась своим опытом обнаружения рака щитовидной железы после того, как долгое время игнорировала ряд тревожных симптомов. Элизабет призвала людей быть более внимательными к изменениям в своем здоровье, особенно к таким признакам как усталость, увеличение лимфатических узлов, изменения в весе и трудности с похудением.
«30-летняя мама посоветовала людям «обратить внимание» на потенциальные красные флаги рака щитовидной железы после ее разрушительного диагноза… Она рассказала, что у нее были мешки под глазами, изможденное лицо и она постоянно чувствовала себя «как мусор», —
По словам Робин, она долгое время списывала свое недомогание на усталость от материнства, не подозревая о серьезности своего состояния. Среди других симптомов, которые она испытывала, были одышка, изменение туалетных привычек, раздражительность, необходимость часто прочищать горло и ощущение «тумана» в голове.
Ранее URA.RU сообщало, что антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в фундуке, могут снижать риск развития рака, а пищевые волокна и полифенолы поддерживают пищеварительную систему. Также этот орех богат кальцием, магнием и железом, что способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза.
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