Врач назвала лекарства, которые ни в коем случае нельзя принимать курящим

Врач Саламатина: курение нельзя совмещать с обезболивающими препаратами
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Препараты для гипертоников и обезболивающие в купе с курением вредны для человека, сказала врач Фото:

Курящим не следует принимать препараты, которые воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и некоторые другие системы, так как никотиновая зависимость оказывает сильное влияние на их работу, что может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил врач-терапевт, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Курение сильно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем опасно. Никотин оказывает стимулирующее действие на нервную систему значительно снижает седативно-снотворный эффект бензодиазепинов (психоактивных веществ со снотворным и успокаивающим действием — прим. URA.RU) и обезболивающий эффект большинства анестетиков», — предупредила Саламатина в разговоре с «Газетой.Ru». Некоторые препараты даже опасны для жизни женщин с никотиновой зависимостью. При подборе лекарств необходимо сообщить врачу о своих вредных привычках.

Как пояснила врач, при бронхиальной астме никотин мешает работе ингаляционных глюкокортикостероидов (стероидные гормоны — прим. URA.RU). Это происходит из-за влияния на внешнее дыхание человека. Ослаблению эффекта снижения сахара от инсулина способствует повышение уровня глюкозы при курении. Оно ухудшает действие антидепрессантов, миорелаксантов (лекарства, снижающие тонус скелетной мускулатуры — прим. URA.RU), бронхолитиков (лекарств, снимающих спазм в бронхах — прим. URA.RU), лекарств против паркинсонизма (состояние скованности в движениях — прим. URA.RU) и аритмии. «Особенно негативное взаимодействие возникает между никотином и гормональными противозачаточными препаратами», — сообщила Саламатина.

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Курящим не следует принимать препараты, которые воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и некоторые другие системы, так как никотиновая зависимость оказывает сильное влияние на их работу, что может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил врач-терапевт, доктор медицинских наук Людмила Саламатина. «Курение сильно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем опасно. Никотин оказывает стимулирующее действие на нервную систему значительно снижает седативно-снотворный эффект бензодиазепинов (психоактивных веществ со снотворным и успокаивающим действием — прим. URA.RU) и обезболивающий эффект большинства анестетиков», — предупредила Саламатина в разговоре с «Газетой.Ru». Некоторые препараты даже опасны для жизни женщин с никотиновой зависимостью. При подборе лекарств необходимо сообщить врачу о своих вредных привычках. Как пояснила врач, при бронхиальной астме никотин мешает работе ингаляционных глюкокортикостероидов (стероидные гормоны — прим. URA.RU). Это происходит из-за влияния на внешнее дыхание человека. Ослаблению эффекта снижения сахара от инсулина способствует повышение уровня глюкозы при курении. Оно ухудшает действие антидепрессантов, миорелаксантов (лекарства, снижающие тонус скелетной мускулатуры — прим. URA.RU), бронхолитиков (лекарств, снимающих спазм в бронхах — прим. URA.RU), лекарств против паркинсонизма (состояние скованности в движениях — прим. URA.RU) и аритмии. «Особенно негативное взаимодействие возникает между никотином и гормональными противозачаточными препаратами», — сообщила Саламатина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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