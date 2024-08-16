Врач назвала лекарства, которые ни в коем случае нельзя принимать курящим

Врач Саламатина: курение нельзя совмещать с обезболивающими препаратами

16 августа 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Препараты для гипертоников и обезболивающие в купе с курением вредны для человека, сказала врач Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курящим не следует принимать препараты, которые воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и некоторые другие системы, так как никотиновая зависимость оказывает сильное влияние на их работу, что может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил врач-терапевт, доктор медицинских наук Людмила Саламатина. «Курение сильно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем опасно. Никотин оказывает стимулирующее действие на нервную систему значительно снижает седативно-снотворный эффект бензодиазепинов (психоактивных веществ со снотворным и успокаивающим действием — прим. URA.RU) и обезболивающий эффект большинства анестетиков», — предупредила Саламатина в разговоре с « Газетой.Ru ». Некоторые препараты даже опасны для жизни женщин с никотиновой зависимостью. При подборе лекарств необходимо сообщить врачу о своих вредных привычках. Как пояснила врач, при бронхиальной астме никотин мешает работе ингаляционных глюкокортикостероидов (стероидные гормоны — прим. URA.RU). Это происходит из-за влияния на внешнее дыхание человека. Ослаблению эффекта снижения сахара от инсулина способствует повышение уровня глюкозы при курении. Оно ухудшает действие антидепрессантов, миорелаксантов (лекарства, снижающие тонус скелетной мускулатуры — прим. URA.RU), бронхолитиков (лекарств, снимающих спазм в бронхах — прим. URA.RU), лекарств против паркинсонизма (состояние скованности в движениях — прим. URA.RU) и аритмии. «Особенно негативное взаимодействие возникает между никотином и гормональными противозачаточными препаратами», — сообщила Саламатина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курящим не следует принимать препараты, которые воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и некоторые другие системы, так как никотиновая зависимость оказывает сильное влияние на их работу, что может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил врач-терапевт, доктор медицинских наук Людмила Саламатина. «Курение сильно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем опасно. Никотин оказывает стимулирующее действие на нервную систему значительно снижает седативно-снотворный эффект бензодиазепинов (психоактивных веществ со снотворным и успокаивающим действием — прим. URA.RU) и обезболивающий эффект большинства анестетиков», — предупредила Саламатина в разговоре с «Газетой.Ru». Некоторые препараты даже опасны для жизни женщин с никотиновой зависимостью. При подборе лекарств необходимо сообщить врачу о своих вредных привычках. Как пояснила врач, при бронхиальной астме никотин мешает работе ингаляционных глюкокортикостероидов (стероидные гормоны — прим. URA.RU). Это происходит из-за влияния на внешнее дыхание человека. Ослаблению эффекта снижения сахара от инсулина способствует повышение уровня глюкозы при курении. Оно ухудшает действие антидепрессантов, миорелаксантов (лекарства, снижающие тонус скелетной мускулатуры — прим. URA.RU), бронхолитиков (лекарств, снимающих спазм в бронхах — прим. URA.RU), лекарств против паркинсонизма (состояние скованности в движениях — прим. URA.RU) и аритмии. «Особенно негативное взаимодействие возникает между никотином и гормональными противозачаточными препаратами», — сообщила Саламатина.