Американец получил российский паспорт и ушел на СВО

20 августа 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

На стороне российских солдат в СВО принимает участие американец родом из Бостона Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американец по имени Уилл заключил контракт с Минобороны РФ и участвует в спецоперации на Украине под позывным «Бостон». Сам американец приехал в Россию еще в начале этого года. Спустя время он получил российский паспорт и решил участвовать в СВО. «„Бостон“ прослужил 10 лет в ВВС США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника. После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России», — рассказали в российском военном ведомстве. Там отметили, что Уилл занимает должность оператора разведывательного беспилотника. Командир взвода БПЛА, под началом которого служит Уилл, рассказал, что тот является идейным. Он профессионально подходит к работе, старается всегда изучать что-то новое и предлагает новые тактики своим сослуживцам. Другой командир отделения огнеметчиков признался, что по глазам прочитал, что бывшему американцу можно доверять. Сам Уилл родом из Бостона, штата Массачусетс. Известно, что его невеста — из Екатеринбурга. Там же мужчина и подписал контракт с Минобороны РФ. По некоторым неофициальным данным, Уилл имеет проблемы с законом в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американец по имени Уилл заключил контракт с Минобороны РФ и участвует в спецоперации на Украине под позывным «Бостон». Сам американец приехал в Россию еще в начале этого года. Спустя время он получил российский паспорт и решил участвовать в СВО. «„Бостон“ прослужил 10 лет в ВВС США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника. После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России», — рассказали в российском военном ведомстве. Там отметили, что Уилл занимает должность оператора разведывательного беспилотника. Командир взвода БПЛА, под началом которого служит Уилл, рассказал, что тот является идейным. Он профессионально подходит к работе, старается всегда изучать что-то новое и предлагает новые тактики своим сослуживцам. Другой командир отделения огнеметчиков признался, что по глазам прочитал, что бывшему американцу можно доверять. Сам Уилл родом из Бостона, штата Массачусетс. Известно, что его невеста — из Екатеринбурга. Там же мужчина и подписал контракт с Минобороны РФ. По некоторым неофициальным данным, Уилл имеет проблемы с законом в США.