Американец получил российский паспорт и ушел на СВО

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, америка, флаг сша, бостон
На стороне российских солдат в СВО принимает участие американец родом из Бостона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американец по имени Уилл заключил контракт с Минобороны РФ и участвует в спецоперации на Украине под позывным «Бостон». Сам американец приехал в Россию еще в начале этого года. Спустя время он получил российский паспорт и решил участвовать в СВО.

«„Бостон“ прослужил 10 лет в ВВС США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника. После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России», — рассказали в российском военном ведомстве. Там отметили, что Уилл занимает должность оператора разведывательного беспилотника.

Командир взвода БПЛА, под началом которого служит Уилл, рассказал, что тот является идейным. Он профессионально подходит к работе, старается всегда изучать что-то новое и предлагает новые тактики своим сослуживцам. Другой командир отделения огнеметчиков признался, что по глазам прочитал, что бывшему американцу можно доверять.

Сам Уилл родом из Бостона, штата Массачусетс. Известно, что его невеста — из Екатеринбурга. Там же мужчина и подписал контракт с Минобороны РФ. По некоторым неофициальным данным, Уилл имеет проблемы с законом в США.

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Американец по имени Уилл заключил контракт с Минобороны РФ и участвует в спецоперации на Украине под позывным «Бостон». Сам американец приехал в Россию еще в начале этого года. Спустя время он получил российский паспорт и решил участвовать в СВО. «„Бостон“ прослужил 10 лет в ВВС США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника. После углубления в международную политику принял решение посетить Россию и спустя какое-то время решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России», — рассказали в российском военном ведомстве. Там отметили, что Уилл занимает должность оператора разведывательного беспилотника. Командир взвода БПЛА, под началом которого служит Уилл, рассказал, что тот является идейным. Он профессионально подходит к работе, старается всегда изучать что-то новое и предлагает новые тактики своим сослуживцам. Другой командир отделения огнеметчиков признался, что по глазам прочитал, что бывшему американцу можно доверять. Сам Уилл родом из Бостона, штата Массачусетс. Известно, что его невеста — из Екатеринбурга. Там же мужчина и подписал контракт с Минобороны РФ. По некоторым неофициальным данным, Уилл имеет проблемы с законом в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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