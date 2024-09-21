Общество Скончался звезда сериала «Моя прекрасная няня» Владимир Моргунов 21 сентября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 + Актер сериала «Моя прекрасная няня» Владимир Моргунов умер в возрасте 44 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Звезда популярных сериалов Владимир Моргунов ушел из жизни на 45-м году. Сообщение о его кончине появилось на странице артиста в социальных сетях. «Прощание с Володей Моргуновым состоится 18.09.2024 г», — написали родные Моргунова, их слова приводит Life.ru . Актер скончался на 45-м году жизни. Владимир Моргунов известен зрителям по ролям в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?», а также по участию в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы». Прощание с актером прошло в городе Малоярославец. Официальные причины его смерти не были обнародованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Звезда популярных сериалов Владимир Моргунов ушел из жизни на 45-м году. Сообщение о его кончине появилось на странице артиста в социальных сетях. «Прощание с Володей Моргуновым состоится 18.09.2024 г», — написали родные Моргунова, их слова приводит Life.ru. Актер скончался на 45-м году жизни. Владимир Моргунов известен зрителям по ролям в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?», а также по участию в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы». Прощание с актером прошло в городе Малоярославец. Официальные причины его смерти не были обнародованы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям