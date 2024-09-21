Скончался звезда сериала «Моя прекрасная няня» Владимир Моргунов

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День ВДВ. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Актер сериала «Моя прекрасная няня» Владимир Моргунов умер в возрасте 44 лет Фото:

Звезда популярных сериалов Владимир Моргунов ушел из жизни на 45-м году. Сообщение о его кончине появилось на странице артиста в социальных сетях.

«Прощание с Володей Моргуновым состоится 18.09.2024 г», — написали родные Моргунова, их слова приводит Life.ru. Актер скончался на 45-м году жизни.

Владимир Моргунов известен зрителям по ролям в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?», а также по участию в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы». Прощание с актером прошло в городе Малоярославец. Официальные причины его смерти не были обнародованы.

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Звезда популярных сериалов Владимир Моргунов ушел из жизни на 45-м году. Сообщение о его кончине появилось на странице артиста в социальных сетях. «Прощание с Володей Моргуновым состоится 18.09.2024 г», — написали родные Моргунова, их слова приводит Life.ru. Актер скончался на 45-м году жизни. Владимир Моргунов известен зрителям по ролям в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?», а также по участию в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы». Прощание с актером прошло в городе Малоярославец. Официальные причины его смерти не были обнародованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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