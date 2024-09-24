Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией

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Турецкие предприниматели подвергаются шантажу со стороны иностранных посольств из-за их связей с РФ Фото:

Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с журналистами сообщил, что предпринимателям звонят из иностранных посольств с угрозами из-за их взаимодействия с Россией.

«Турецким бизнесменам поступают звонки из иностранных посольств из-за взаимодействия с Россией. Их пытаются шантажировать», — цитирует РИА Новости заявление Ерхова.

Ранее сообщалось, что турецкие банки стремятся прекратить сделки с Россией и Беларусью, за исключением Emlak Katilim, который продолжит работать с российскими компаниями. Это связано с нежеланием турецких банков рисковать из-за санкций, поэтому они требуют от клиентов подтверждающие документы для осуществления операций с российскими и белорусскими компаниями. Турецкие и российские бизнесмены могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимую документацию.

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Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с журналистами сообщил, что предпринимателям звонят из иностранных посольств с угрозами из-за их взаимодействия с Россией. «Турецким бизнесменам поступают звонки из иностранных посольств из-за взаимодействия с Россией. Их пытаются шантажировать», — цитирует РИА Новости заявление Ерхова. Ранее сообщалось, что турецкие банки стремятся прекратить сделки с Россией и Беларусью, за исключением Emlak Katilim, который продолжит работать с российскими компаниями. Это связано с нежеланием турецких банков рисковать из-за санкций, поэтому они требуют от клиентов подтверждающие документы для осуществления операций с российскими и белорусскими компаниями. Турецкие и российские бизнесмены могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимую документацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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