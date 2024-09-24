Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с журналистами сообщил, что предпринимателям звонят из иностранных посольств с угрозами из-за их взаимодействия с Россией.
«Турецким бизнесменам поступают звонки из иностранных посольств из-за взаимодействия с Россией. Их пытаются шантажировать», — цитирует РИА Новости заявление Ерхова.
Ранее сообщалось, что турецкие банки стремятся прекратить сделки с Россией и Беларусью, за исключением Emlak Katilim, который продолжит работать с российскими компаниями. Это связано с нежеланием турецких банков рисковать из-за санкций, поэтому они требуют от клиентов подтверждающие документы для осуществления операций с российскими и белорусскими компаниями. Турецкие и российские бизнесмены могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимую документацию.
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