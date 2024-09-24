Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией

24 сентября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Турецкие предприниматели подвергаются шантажу со стороны иностранных посольств из-за их связей с РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с журналистами сообщил, что предпринимателям звонят из иностранных посольств с угрозами из-за их взаимодействия с Россией. «Турецким бизнесменам поступают звонки из иностранных посольств из-за взаимодействия с Россией. Их пытаются шантажировать», — цитирует РИА Новости заявление Ерхова. Ранее сообщалось, что турецкие банки стремятся прекратить сделки с Россией и Беларусью, за исключением Emlak Katilim, который продолжит работать с российскими компаниями. Это связано с нежеланием турецких банков рисковать из-за санкций, поэтому они требуют от клиентов подтверждающие документы для осуществления операций с российскими и белорусскими компаниями. Турецкие и российские бизнесмены могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимую документацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с журналистами сообщил, что предпринимателям звонят из иностранных посольств с угрозами из-за их взаимодействия с Россией. «Турецким бизнесменам поступают звонки из иностранных посольств из-за взаимодействия с Россией. Их пытаются шантажировать», — цитирует РИА Новости заявление Ерхова. Ранее сообщалось, что турецкие банки стремятся прекратить сделки с Россией и Беларусью, за исключением Emlak Katilim, который продолжит работать с российскими компаниями. Это связано с нежеланием турецких банков рисковать из-за санкций, поэтому они требуют от клиентов подтверждающие документы для осуществления операций с российскими и белорусскими компаниями. Турецкие и российские бизнесмены могут обращаться в банки без иностранных партнеров, но также должны предоставлять необходимую документацию.