Ушаков: Антонов успешно выполнил свою миссию

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Ушаков заявил, что посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию
Ушаков заявил, что посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию Фото:

Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, и теперь настало время для назначения нового дипломата на этот пост. Об этом URA.RU сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наш посол работает довольно продолжительное время. Он работал в трудных условиях, когда дипломатические отношения практически были около нуля», — заявил Ушаков на брифинге по саммиту СНГ. Он также указал на сложность его работы и добавил, что сам Антонов выразил желание завершить свою работу на посту, считая свою миссию успешно выполненной.

В условиях напряженности в российско-американских отношениях, Антонову приходилось выполнять свои обязанности без привычных каналов коммуникации с американскими чиновниками. Теперь, после его отставки, предстоит назначение нового посла, который возьмет на себя ответственность за продолжение диалога между двумя странами.

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Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, и теперь настало время для назначения нового дипломата на этот пост. Об этом URA.RU сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Наш посол работает довольно продолжительное время. Он работал в трудных условиях, когда дипломатические отношения практически были около нуля», — заявил Ушаков на брифинге по саммиту СНГ. Он также указал на сложность его работы и добавил, что сам Антонов выразил желание завершить свою работу на посту, считая свою миссию успешно выполненной. В условиях напряженности в российско-американских отношениях, Антонову приходилось выполнять свои обязанности без привычных каналов коммуникации с американскими чиновниками. Теперь, после его отставки, предстоит назначение нового посла, который возьмет на себя ответственность за продолжение диалога между двумя странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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