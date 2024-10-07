Ушаков: Антонов успешно выполнил свою миссию

Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, и теперь настало время для назначения нового дипломата на этот пост. Об этом URA.RU сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Наш посол работает довольно продолжительное время. Он работал в трудных условиях, когда дипломатические отношения практически были около нуля», — заявил Ушаков на брифинге по саммиту СНГ. Он также указал на сложность его работы и добавил, что сам Антонов выразил желание завершить свою работу на посту, считая свою миссию успешно выполненной.
В условиях напряженности в российско-американских отношениях, Антонову приходилось выполнять свои обязанности без привычных каналов коммуникации с американскими чиновниками. Теперь, после его отставки, предстоит назначение нового посла, который возьмет на себя ответственность за продолжение диалога между двумя странами.
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