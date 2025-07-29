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23:03
Грандиозный проект Ивлеевой после ее возвращения потерпел крах
23:03
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Дагестане
22:59
Трамп начал отсчет дней, отданных России для завершения СВО
Новые освобожденные территории и бегство элиты Украины: главное об СВО за 29 июля
22:54
В Госдуме обратились с жестким предупреждениям к коллекторам
22:53
«Ценник сильно упал»: выяснилось, как Ивлеева пытается выживать после «голой вечеринки»
22:53
Дочь челябинца, пропавшего почти 30 лет назад, потребовала наказать убийц
Изменения в работе мобильной связи, индексация пенсий: что изменится для россиян с 1 августа
22:45
В Салехарде на месяц перекроют улицу рядом со старым кладбищем
22:43
Какие праздники отмечают 30 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день
22:42
Трамп дал старт ультиматуму по поводу Украины
Люди под завалами и считанные метры до здания: что известно о сходе грунта в санатории Кисловодска
22:37
Словакия приняла неутешительное для Зеленского мощное решение
22:32
В центре Екатеринбурга погиб мотоциклист при столкновении с машиной. Фото
22:30
Глава Чечни победил своего сына в матче по шахматам
Трамп ничего не понял по Украине из шести разговоров с Путиным
22:28
В Перми пилот вышел к пассажирам, совершив свой первый самостоятельный полет. Видео
22:27
«Аэрофлот» отчитался перед пассажирами за хорошую работу
22:18
В России предложили жестче наказывать за некачественно оказанные услуги в ЖКХ
Квест по поиску зайцев и искусство ню: чем города Поволжья привлекают жителей ЯНАО. Фото
22:03
WP: глава офиса Украины начал «закручивать гайки» против несогласных с законом
21:48
ЦСКА расторг контракт с американским хоккеистом Касселсом
21:43
Россияне стали активнее жаловаться на банки
Придется или воевать с Китаем за авторынок, или сотрудничать
21:39
ЦБ значительно повысил курс доллара, доведя его до максимума за три месяца
1
21:36
В Екатеринбург прибыл глава Минюста РФ: инсайд URA.RU подтвердился. Фото
3
21:31
Трампа заставили ужесточить требования к России и лично Путину
1
В России рухнули все сервисы: почта, банки и аптеки парализованы масштабными сбоями. Скрин
21:31
Замена Зеленского на Залужного станет проблемой для России
21:30
MAXнули: URA.RU протестировало новое приложение, куда ринулись курганские VIP
21:29
Депутаты пойдут на компромисс на скандальных выборах мэра в пригороде Екатеринбурга
1
География отключений мобильного интернета расширяется: в каких регионах России наблюдаются проблемы. Карта
21:26
В Госдуме предложили ввести туристический кешбэк для многодетных
21:24
Автоэксперт Подщеколдин раскрыл, как защитить российский автопром от Китая
21:20
Розовые грезы: тюменские подростки скупили бургеры Hello Kitty. Видео
1
Путин сделал выводы после хакерской атаки на «Аэрофлот»
21:18
Мишустин бросил вызов новому главе Минтранса Никитину
21:17
Во Владивостоке гонщик проехался на вспыхнувшем мотоцикле
21:15
Клиника «Семейный доктор» поборола хакерскую атаку
В Минске сбили неизвестный беспилотник с тротилом: что известно о происшествии
21:13
Можно выдохнуть: адвокат Жорин прояснил ситуацию, как отразится запрет на иноагентов на россиянах
21:10
Несколько часов искали людей под завалами: все об обрушении здания в Екатеринбурге. Фото
21:04
Что известно о памятнике Ермаку в Тюмени, установку которого отменили в 90-х
Что такое 100% пошлины США, которыми Трамп пытается угрожать России, и опасны ли они для страны
21:03
Подросток на «Приоре» погиб в результате столкновения с деревом в Саратовской области
21:00
Новый актив семьи сенатора и задержка рейсов: главное в Кургане за 29 июля
20:58
Необычные развлечения губернатора в тундре и огромные очереди на переправе: события на Ямале 29 июля
Огонь подбирается к курортам: где сейчас пожары в Турции. Карта
20:53
В Совфеде признали проблемы с защитой данных россиян в интернете
20:50
В МВД разъяснили, запретят ли машины с правым рулем
20:48
Дышать под водой и победить страх: URA.RU проверило, чему учат в пермской школе плавания
В Кремле ответили на новый ультиматум Трампа: главные заявления Пескова на 29 июля
20:45
Общественная палата проконтролирует всех кандидатов на выборах в Пермском крае
20:45
С Челябинского меткомбината взыскивают 273 миллиона рублей
20:43
«Кровь была на соседних машинах»: в Челябинске мужчина ночью избил женщину
В нескольких регионах России ограничили мобильный интернет: что делать, если связи нет
20:40
«Получила шикарный подарок»: рыбачка из ХМАО поймала на день рождения мясистых щук. Фото
20:40
Зеленскому после коррупционного скандала поставят новое условие для продолжения финансовой помощи
20:38
Минтранс сообщил о восстановлении работы «Аэрофлота» после хакерских атак
Канцлер Мерц уже примеряет мундир фюрера
20:35
«Пора объявить о победе»: бывший советник президента США считает, что Россия достигла заявленных целей СВО
2
20:35
Стрижка по Луне: лучшие и худшие дни для волос в августе 2025
20:27
Осла пустили по зиплайну в Дагестане. Видео
Курорты Крыма стали более доступными
20:25
Несладкая жизнь: откровенный гид журналиста URA.RU для семей с ребенком-диабетиком
20:24
На «трассе смерти» под Тюменью погиб человек
20:22
«Избегает токсичной среды»: продюсер объяснил, что стоит за отказом Джей Ло выступать в Москве
Положили глаз: где находятся Командорские острова, которые захотели купить США. Карта
20:19
Где в ХМАО произошли самые громкие убийства
20:10
Доллар резко взлетел впервые за несколько месяцев
20:09
В Испании задержали управляющую подпольным центром красоты россиянку
Взрыв газового баллона произошел в колонии Волгограда: что известно к этому часу
20:07
Заведено уголовное дело из-за обрушения дома в Екатеринбурге
20:07
Пробки в центре Тюмени протянулись на пять километров. Карта
20:07
Shot: у блогера Щепихина* развилось расстройство личности
20:02
В Челябинске из-за дождя образовались пробки, цены на такси выросли в три раза
20:01
Пермская компания спасла школьников от мошенников во время ЕГЭ
20:00
Суд оштрафовал TikTok на 6 млн рублей
19:56
На Ямале наладили производство французского сыра из молока альпийских коз
19:52
В центре Тюмени случился транспортный коллапс. Фото
19:49
В ГД предложили запустить ежегодную проверку компаний в сфере ЖКХ
1
19:46
В Калининградской области обрушился мост
19:40
«Почта России» отреагировала на сообщения о сбоях сайта
19:38
В индустриальном парке Курганской области начали строить новый завод. Видео
3
19:38
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль чиновницы
19:33
Российской экономике предрекли спад
1
19:30
Власти двух городов в Пермском крае потратят миллиарды на расселение жителей из аварийного жилья
19:30
Избежавшего срока за обман дольщиков челябинца Сребрянского хотят обанкротить
19:28
Родителям повысили штрафы за ненадлежащее воспитание детей
2
19:25
В ЯНАО погашена задолженность по зарплате на сумму 170 миллионов рублей
19:24
В результате атаки дронов пострадала глава администрации в Белгородской области
19:22
Наблюдаются сбои в работе «Почты России». Скрин
1
19:21
В Ханты-Мансийске началось строительство инженерных сетей по федеральному проекту
19:20
Цены на авиабилеты подскочат из-за сбоя «Аэрофлота»
19:19
Платформа для общения Zoom нарвалась на крупный штраф
19:12
Алаудинов рассказал, кого можно назвать настоящими русскими
19:12
Бессменный депутат и сенатор: чем известен Андрей Климов, которого Махонин включил в свой список
19:11
Какую помощь оказывает государство родителям школьников в 2025 году: инструкция
19:10
Власти Сургута занялись реконструкцией крематория
19:09
Ребенок погиб от удара током, катаясь на велосипеде в свердловском поселке. Фото
19:08
Пермский край оказался в лидерах среди регионов по количеству заявлений от школьников в колледжи и техникумы
19:01
Экс-жена Диброва ушла от мужа к женатому бизнесмену и отцу шестерых детей
1
19:01
В центре Тюмени парализовано движение транспорта
19:01
В Тюмени в старом районе снесут дома и расширят дороги
19:00
В Кургане отремонтируют место стихийной торговли ко Дню города. Видео
18:59
В Белом доме рассказали, как «Европа встала на колени» перед Трампом
18:55
Суд оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей
18:54
В Грузии забили тревогу из-за желания стран Балтии втянуть страну в конфликт с Москвой
18:54
«Это было тяжелое решение»: Алла Довлатова раскрыла причину ухода с «Русского радио»
18:52
На Ямале вводят жесткие меры контроля над аграриями
18:49
Глава красноярского ЦУР извинилась перед жителями за совет уйти на фронт
18:48
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики
18:47
В ХМАО смотрящий за СИЗО поплатился за криминальный статус
18:46
Махонин раскрыл тройку сенаторов от Пермского края
18:46
Дмитрий Махонин заручился поддержкой муниципалов на выборах губернатора Пермского края
18:41
Жителям обрушившегося дома в Астрахани закупят квартиры
18:41
КВНщик из ХМАО снялся во втором сезоне скетчкома «Галустян+»
18:41
В Екатеринбург привезли работы исключительного художника. Фото
18:39
Зеленского уличили в намерении уволить главу своего офиса Андрея Ермака
18:37
В Пермском крае сменился глава Чайковских электросетей
18:34
Уже третья за день аптечная сеть стала жертвой атаки хакеров. Скрин
18:32
Два сотрудника офиса, который обрушился в Екатеринбурге, не выходят на связь
18:31
Дворец для гимнастики построят в Челябинске. Фото
18:30
В курганском округе продают двухэтажный отель с бассейнами по цене двушки
18:29
Минпросвещения озвучило одну из самых востребованных профессий в 2025 году
1
18:29
К дому, который обрушился в Екатеринбурге, не пускают людей: 10 кадров с места ЧП
18:28
Умер актер сериала «Твин Пикс» и фильма «Рэмбо-3» Алон Абутбул
18:26
Губернатор ХМАО назвал самые эффективные мэрии городов и районов
18:20
Хинштейн рассказал об ударе ВСУ по трактористу
1
18:19
Курганский депутат Ильтяков рассказал, что будет с ценами на колбасу на фоне прогнозов о подорожании
18:18
Жалобы ямальцев на затягивание переселения из ветхого жилья дошли до Бастрыкина
18:18
Экс-главком ВСУ Залужный написал колонку в модном журнале Vogue
18:17
Лунный календарь на август: самые благоприятные и сложные дни месяца
18:17
Челябинцы пожаловались в Госдуму на перебои с выдачей лекарств и расходников
18:17
РБК: обвиненный во взяточничестве Попов заставлял директора «Патриот» заниматься хищениями
18:17
«Подняли несколько станков»: появилась версия, почему в Екатеринбурге обрушилось здание
18:16
Курганцы ищут пропавшую 15-летнюю девочку в черном пиджаке и голубых джинсах. Фото
18:13
В России зафиксирован рост преступности мигрантов
1
18:13
В Екатеринбурге открыли памятник легендарному хоккеисту. Фото
2
18:10
Челябинский губернатор Текслер предложил повысить дефицит бюджета на сумму расходов на СВО
18:10
Дочь основателя «Макфы» Белоусова пытается признать отца безвестно отсутствующим
18:08
Количество желающих поступить в Пермский медуниверситет увеличилось
1
18:08
Аптеки «Столичка» работают, несмотря на хакерскую атаку
18:06
В Шебекино пострадал житель из-за повторного обстрела со стороны ВСУ
18:05
«Проблема с крышей»: здание, которое обрушилось в Екатеринбурге, требовало ремонта. Фото
18:02
Временного поверенного в делах Норвегии в России вызвали в Москву
17:59
Экс-сотрудника МГУ и РЭУ обвинили в госизмене
17:58
В ХМАО на медицину выделят свыше трех миллиардов рублей дополнительно
2
17:58
Из обрушившегося здания в Екатеринбурге эвакуировали более 20 человек
17:53
Тюменцам рассказали, что делать при обнаружении БПЛА
17:52
Челябинская жена погибшего на СВО доказала, что имеет право на выплаты
17:52
Железные дороги России защитят от новых диверсий и терактов
1
17:51
В Тюмени дамбу превратят в парк с сауной и залом для йоги. Фото
1
17:50
Рабочие оказались заблокированы пожаром на стройке в Москве. Видео
17:50
Зам курганского атамана Исаев заявил, что местные казаки массово отправляются на СВО
17:47
В России расширят перечень заболеваний в неонатальном скрининге
17:46
«Услышали треск»: рабочие выбежали за секунды до обрушения дома в Екатеринбурге
17:45
Губернатор ХМАО переводит правительство на работу в мессенджер MAX
17:45
Пермская студия выпустила мистическую хоррор-игру «Лихо одноглазое»
17:43
В Новом Уренгое на 100 млн рублей подорожала реконструкция легендарной стелы
17:42
Временного поверенного Норвегии вызвали в МИД РФ
17:40
Кабмин поддержал новые основания для увольнения иностранцев
17:38
Российские военные установили триколор над освобожденной Темировкой. Видео
17:36
На завалах рухнувшего в Екатеринбурге здания ищут людей с собакой. Видео
17:33
В Тюмени прикрыли канал незаконного трудоустройства мигрантов
17:31
Курганскую областную больницу огородили забором. Видео
17:31
Глава Сбербанка рассказал, насколько безопасно использовать биометрию при оплате
2
17:30
Появились первые кадры с места обрушения дома в Екатеринбурге
17:28
В Чердыни кладбищенский сторож водит экскурсии по загробному миру
17:27
В аэропорту Челябинска возобновятся полеты по расписанию. Скрин
17:26
Заведено уголовное дело после обрушения горных пород на санаторий Кисловодска
17:24
Красноярская чиновница предложила пойти на фронт недовольным перебоями со связью
1
17:24
В Москве загорелся дом, на верхнем этаже которого около 15 человек
1
17:24
В Екатеринбурге обрушился дом, на месте реанимация: онлайн-трансляция
17:23
Билет в один конец: россиянка стала жертвой смертельного изнасилования, проспав остановку
1
17:19
СВР: Ермак обсудил с представителями США и Британии замену Зеленского
1
17:18
Под обвалами в Кисловодске, предварительно, находится человек. Фото
17:17
В Пермском крае нашли новую ледяную пещеру для массового посещения
17:17
Под обвалами в санатории Кисловодска может находиться человек
17:17
В Екатеринбурге произошло обрушение дома. Фото
17:15
ФСБ накрыла нарколабораторию москвича под Екатеринбургом. Фото
2
17:15
Чебурашкина неприкосновенность: «Союзмультфильм» судится с курганскими предпринимателями
17:14
На закрытой из-за ветра переправе через Обь в ЯНАО скопились огромные очереди. Скрин
17:13
В Свердловской области обсудили подготовку к выборам губернатора. Фото
2
17:12
В Сбере дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке
17:12
В Челябинске продолжают расширять сети ливневок, чтобы избежать подтоплений
17:12
Вахтовики Ямала жалуются на штрафы, ограничения и обман с зарплатой: подборка самых частых претензий
17:11
Профессора РЭУ имени Плеханова арестовали в Москве по делу о госизмене
1
17:10
Берлин получит ответный удар в случае атаки на Москву и Калининград
17:10
Курганский мэр заставил иногороднего застройщика китайского автоцентра отремонтировать разрушенную дорогу
1
17:08
ЛДПР потеряла около 15% кандидатов по пути на выборы в тюменские думы
17:05
Ветеран СВО Смыгун стал советником главы курганского округа. Фото
17:04
Еще одна сеть аптек столкнулась с техническим сбоем. Скрин
17:03
Германия решила взять реванш у России за мировые войны
17:01
Курганцы возмутились перспективой перевода школьных чатов в MAX
16:59
Оперную певицу Максакову-Игенбергс* объявили в международный уголовный розыск
2
16:59
В Минске упал беспилотник с надписями на украинском языке. Видео
16:58
В Свердловской области массово перестал работать интернет
16:58
«Деньги есть, а заплатить нельзя»: финансист рассказал, как в 2025 россиянам платить картой за границей
4
16:56
Тюменский историк считает, что памятник Ермаку нужно ставить на частные средства
1
16:50
Оппозиционные партии Молдавии выступили за возобновление отношений с Россией
16:49
Челябинский депутат Пырсиков вырастил гигантские помидоры. Фото
2
16:48
Очереди в банкомат и проблемы с такси: как живут свердловчане без мобильного интернета
16:48
Шумков рассказал, как именно в Кургане расширят дорогу у ЦПКиО
4
16:48
В Тюмени начали привлекать в политику семиклассников
16:48
Бакальчук после потери доли Wildberries будет работать в «М.Видео»
16:45
Суды ЯНАО стали чаще арестовывать имущество жителей, обвиняемых в преступлениях
16:45
В ЯНАО снимут два музыкальных видеоклипа о городах-юбилярах
16:39
В Волгограде при взрыве гранаты времен Отечественной войны погиб подросток
16:37
Россияне смогут навсегда отказаться от нежелательных звонков и спама
1
16:37
Суд возобновил арест активов кредиторов челябинского экс-депутата на 17 млрд
16:36
В Челябинской области резко подешевела посуточная аренда автомобилей
16:36
Метеоролог Пермского Политеха рассказал о влиянии скандинавского антициклона на погоду в августе
16:34
Путин раскрыл, в чем успех Сбера
16:32
Чернышенко назвал самую востребованную специальность у абитуриентов вузов
16:32
В Екатеринбурге отменят плату за проезд и парковки
16:31
Ямал отреставрирует важный монумент в Севастополе. Видео
16:26
Новую прогулочную зону на северо-западе Челябинска посвятят участникам СВО. Видео
16:25
112: отдыхающие в санатории в Кисловодске пострадали от обрушения горных пород
16:24
Путин порадовался за возможность россиян оплачивать покупки улыбкой
2
16:23
Греф пожаловался Путину на проблемы с выдачей ипотеки для россиян
2
16:20
В вуз Шадринска поступило на 1000 заявлений больше, чем в прошлом году
2
16:14
Путин встал на сторону россиян, обсуждая с Грефом выдачу ипотеки
16:13
Генпрокуратура заинтересовалась делом о хищении 519 млн из Пенсионного фонда
1
16:13
В тюменских магазинах крупной федеральной сети кончились деньги для сдачи
1
16:09
«Уральские локомотивы» готовы к серийному выпуску новых электропоездов
16:05
В РЖД рассказали, что происходит с расписанием поездов в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
16:04
Гражданам Молдовы озвучили требования нахождения в России
1
16:03
Бабушкина дала важное задание свердловским депутатам на два месяца
2
16:02
Более ста семей в ЯНАО переедут из ветхого жилья в дом с камерами наружного наблюдения
16:00
В Перми снова ищут пенсионера, которого пытались похоронить
16:00
Для краснокнижных обитателей зоопарка в Екатеринбурге устроили сюрприз. Фото, видео
16:00
В Перми продается четырехэтажное здание, все площади которого сданы в аренду
16:00
Губернатор ЯНАО предложил качать мышцы огромными льдинами. Видео
15:56
СК начал расследовать падение беспилотника в Минске
15:56
Рогов назвал выдвинутый Трампом ультиматум России далеким от дружественного
15:55
Мэрия Перми отказалась от претензий в споре за парковку с оператором Центрального рынка
15:54
Одна из дефицитных профессий порадовала ростом зарплат
2
15:53
В Тюмени полностью перекроют движение по одному из проездов
15:52
Собрали ягоды — берите секатор: как ухаживать за малиной после плодоношения
15:51
Телеведущий Дибров разводится с женой спустя 16 лет брака
6
15:49
В Госдуме предложили запретить мигрантом работать в такси
15:48
Правительство обязало автозаправки обеспечить станции определенной мощности к 2026 году
15:47
Китай резко осудил планы Японии по милитаризации космоса
15:47
Главный приз арктической велогонки в ЯНАО забрал спортсмен из Коми
1
15:45
В Челябинске с матери участника СВО взыскивают взносы за бесхозный гараж
15:45
Сочи и Петербург: излюбленные места для отпуска у депутатов курганской гордумы
15:40
В Кургане женщину отправили в изолятор за осквернение мемориала. Видео
5
15:38
Kyodo: в Японии арестовали сына погибшей россиянки по подозрению в ее убийстве
15:34
Суды в ЯНАО отличаются гуманностью при рассмотрении уголовных дел
1
15:33
«Русская дружина» поддержала идею установки памятника Ермаку в Тюмени
15:31
Сеть аптек «Столичка» перестала работать после масштабной кибератаки
15:31
Тюменцы нашли еще одно последствие отсутствия мобильного интернета
3
15:30
В Хабаровске двое рабочих упали в пустую цистерну и погибли
15:24
В ХМАО назвали самые популярные авто, которые арендуют жители
15:24
Рэпер Гуф не знает, что опасен для Украины
15:23
Латвия поставила Украине партию бронетранспортеров Patria
2
15:20
В Геленджике вандалы разнесли знаменитую достопримечательность. Видео
1
15:20
Депутат ГД Сысоев: миграционный хаос выгоден только теневому бизнесу
3
15:15
Гроза с дождем обрушится на Курган и Шадринск
15:14
На Камчатке самый высокий вулкан Евразии Ключевская Сопка начал извержение
15:14
Стало известно, как застройщики обманывают россиян
2
15:13
Когда в центре Тюмени закончатся пробки - карта перекрытых дорог
15:13
От крепости к пространству силы: начальник курганского госпиталя Семенов — о превращении в современный центр
6
15:10
Сальдо раскрыл подробности неудачного вторжения ВСУ в часть Херсонской области
15:09
Российского пловца Ефимова дисквалифицировали за мельдоний
15:09
CNN: украинские военные истощены крайней нехваткой личного состава
15:08
Власти Челябинска запретили бизнес-леди строить крупный автокомплекс на северо-западе. Карта
15:04
На главное беговое событие года в Перми заканчиваются слоты
15:02
Курганцам рассказали, как отличить настоящего газовика от мошенника
15:02
Главный свердловский коммунист донес документы в избирком на выборы губернатора. Фото
1
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Роспотребнадзор предупредил об опасных грибах в ХМАО
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Птицы прервали взлет самолета из Усинска в Пермь
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Хуситы показали видео с российским моряком с затонувшего судна
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