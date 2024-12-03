Бойцы ВСУ неудачно сыграли в прятки с ВС РФ: карта СВО на 3 декабря

ВС РФ продолжают продвигаться в зоне СВО, включая курское, купянское и запорожское направления. Артиллерия, в частности РСЗО «Град», нанесла удары по украинской пехоте. Большинство попыток контратак со стороны ВСУ завершились неудачно. В Курской области российские военные ликвидировали украинских бойцов, которые прятались в лесном массиве. Последние новости и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ
В Брянской области был обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
В Белгородской области, в селе Колотиловка Краснояружского района, беспилотный летательный аппарат атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Удары также были нанесены по Шебекино и Красная Нива.
Курское направление
Группировка войск «Север» с тяжелыми боями продвинулась в Новоивановке, а также в лесных массивах вблизи Малой Локни. ВСУ провели три неудачные контратаки в районе населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка.
Вертолет Ми-28НМ Россия поразил технику и пехоту ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Экипаж осуществил атаку управляемой ракетой, а авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.
Расчет РСЗО «Град» тульских десантников поразил украинскую пехоту, скрывшуюся в лесу на курском приграничье. Получив координаты места нахождения военных ВСУ, артиллеристы выполнили точный залп. Кадры с БПЛА подтвердили результат.
Купянское направление
Интенсивные бои проходят на западном берегу реки Оскол. ВС РФ, преодолев водный барьер, создают сразу два плацдарма напротив Масютовки и Двуречного.
Торецкое направление
В Торецке (Дзержинске) интенсивные городские бои. ВС РФ значительно расширили зону контроля в микрорайоне Забалки.
Часовоярское направление
В Часовом Яре продолжаются бои. Столкновения происходят в микрорайонах Октябрьский и Новый.
Покровское направление
Идет успешное наступление ВС РФ в сторону Шевченко, который расположен поблизости от Желтого. По данным telegram-канала «Два майора», просматривается стратегический план российского командования установить огневой контроль и, в дальнейшем, перерезать дорогу Покровск-Курахово. Кроме того, ВС РФ также активно продвигаются на запад, в направлении Пушкино.
Времевское направление
ВС РФ хотят выйти к северу Великой (Большой) Новоселки. Это позволит создать условия для оперативного окружения гарнизонов ВСУ, пишет канал «Два майора».
Запорожское направление
Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии уничтожил группу военнослужащих ВСУ, сообщил оператор расчета с позывным «Арбат». С помощью данных от разведывательного БПЛА расчет выдвинулся на позицию, развернул комплекс «Метис» и точно поразил скопление украинских военных.
В целом, в Запорожской области армия России создала «буферную зону» в 30 километров с помощью БПЛА, сообщил разведчик-пулеметчик с позывным «Шахтер». Эта зона предотвращает передвижение украинской тяжелой техники, которая теперь вынужденно использует легковые автомобили для выполнения логистических задач.
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