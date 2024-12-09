Песков: вся ситуация в мире турбулентная

09 декабря 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Вся ситуация в мире турбулентная, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне турбулентности в мировой ситуации. Он подчеркнул, что текущие мировые конфликты требуют повышенного внимания. «В целом в мире высокий конфликтный потенциал. Пылающий Ближний Восток. Ситуация в мире вся турбулентная и требует внимания в том числе и с нашей стороны», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что не предполагает, о чем говорил ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган, заявляющий о том, что ближайшие месяцы станут решающими для Турции и мира. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца очень важны для международной обстановки и для страны. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне турбулентности в мировой ситуации. Он подчеркнул, что текущие мировые конфликты требуют повышенного внимания. «В целом в мире высокий конфликтный потенциал. Пылающий Ближний Восток. Ситуация в мире вся турбулентная и требует внимания в том числе и с нашей стороны», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что не предполагает, о чем говорил ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган, заявляющий о том, что ближайшие месяцы станут решающими для Турции и мира. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца очень важны для международной обстановки и для страны. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду.