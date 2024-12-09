Песков: вся ситуация в мире турбулентная

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Вся ситуация в мире турбулентная, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне турбулентности в мировой ситуации. Он подчеркнул, что текущие мировые конфликты требуют повышенного внимания.

«В целом в мире высокий конфликтный потенциал. Пылающий Ближний Восток. Ситуация в мире вся турбулентная и требует внимания в том числе и с нашей стороны», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что не предполагает, о чем говорил ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган, заявляющий о том, что ближайшие месяцы станут решающими для Турции и мира.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца очень важны для международной обстановки и для страны. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне турбулентности в мировой ситуации. Он подчеркнул, что текущие мировые конфликты требуют повышенного внимания. «В целом в мире высокий конфликтный потенциал. Пылающий Ближний Восток. Ситуация в мире вся турбулентная и требует внимания в том числе и с нашей стороны», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что не предполагает, о чем говорил ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган, заявляющий о том, что ближайшие месяцы станут решающими для Турции и мира. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца очень важны для международной обстановки и для страны. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...