Песков: вся ситуация в мире турбулентная

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне турбулентности в мировой ситуации. Он подчеркнул, что текущие мировые конфликты требуют повышенного внимания.
«В целом в мире высокий конфликтный потенциал. Пылающий Ближний Восток. Ситуация в мире вся турбулентная и требует внимания в том числе и с нашей стороны», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что не предполагает, о чем говорил ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган, заявляющий о том, что ближайшие месяцы станут решающими для Турции и мира.
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца очень важны для международной обстановки и для страны. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.