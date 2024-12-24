Тренер нападающих Павел Воробьев приступил к работе в ХК «Зауралье» из Кургана. 42-летний специалист, пришедший из воронежского «Бурана», готовит команду к супердерби против «Рубина» из Тюмени. Об этом сообщается в telegram-канале команды. У Воробьева есть опыт выступлений в НХЛ.
«Супердерби с „Рубином“ ждет нас послезавтра, а пока вовсю готовимся! Недавно вошедший в тренерский штаб „Зауралья“ Павел Воробьев прибыл в Курган и сегодня уже работал с командой», — сообщает пресс-служба клуба. Матч пройдет 26 декабря в ледовом дворце спорта имени Парышева.
Ранее штаб команды также пополнил главный тренер Артем Седунов, работавший в тульском «АКМ». На этом посту он сменил ушедшего Михаила Звягина. Также в клуб приехал работать 31-летний специалист Игорь Горбенко, имеющий опыт работы в системе китайского «Куньлуня». Первая игра под руководством новых тренеров закончилась победой курганских хоккеистов над «Омскими крыльями» в овертайме.
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