Медведев поддержал назначение херсонского губернатора в «Единой России»

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Медведев отметил высокую осведомленность Сальдо о том, что происходит в регионе
Медведев отметил высокую осведомленность Сальдо о том, что происходит в регионе Фото:

Дмитрий Медведев, занимающий пост председателя партии «Единая Россия», выразил поддержку губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо в его кандидатуре на должность секретаря регионального отделения партии. Об этом он сообщил на встрече с губернатором. 

«На мой взгляд, хорошо, когда глава региона и глава партийной организации работают в одном лице. Потому что тогда появляются дополнительные возможности по партийной линии двигать многие процессы», — заявил Медведев на встрече с Сальдо. Его слова передает telegram-канал партии.

Председатель ЕР также выразил уверенность в том, что при избрании Сальдо на пост секретаря Херсонского регионального отделения все направления деятельности отделения получат новый импульс. По его словам, глава области обладает государственным и политическим опытом, он осведомлен о всех событиях, происходящих в регионе.

В ходе встречи с Медведевым Сальдо сообщил, что в Херсонской области к партии «Единая Россия» присоединились около восьми тысяч человек. По его словам, из 240 депутатов регионального законодательного собрания 187 являются членами этой партии. Кроме того, все главы муниципальных образований в регионе представляют «Единую Россию». Решение о его кандидатуре на пост секретаря Херсонского отделения партии будет принято на конференции.

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Дмитрий Медведев, занимающий пост председателя партии «Единая Россия», выразил поддержку губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо в его кандидатуре на должность секретаря регионального отделения партии. Об этом он сообщил на встрече с губернатором.  «На мой взгляд, хорошо, когда глава региона и глава партийной организации работают в одном лице. Потому что тогда появляются дополнительные возможности по партийной линии двигать многие процессы», — заявил Медведев на встрече с Сальдо. Его слова передает telegram-канал партии. Председатель ЕР также выразил уверенность в том, что при избрании Сальдо на пост секретаря Херсонского регионального отделения все направления деятельности отделения получат новый импульс. По его словам, глава области обладает государственным и политическим опытом, он осведомлен о всех событиях, происходящих в регионе. В ходе встречи с Медведевым Сальдо сообщил, что в Херсонской области к партии «Единая Россия» присоединились около восьми тысяч человек. По его словам, из 240 депутатов регионального законодательного собрания 187 являются членами этой партии. Кроме того, все главы муниципальных образований в регионе представляют «Единую Россию». Решение о его кандидатуре на пост секретаря Херсонского отделения партии будет принято на конференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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