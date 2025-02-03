В Красноармейске (Покровске) в ДНР украинские войска сталкиваются с серьезными трудностями из-за нехватки пехотных подразделений и проблем с логистикой, сообщают иностранные издания. Отмечается, что российские беспилотники активно атакуют пути снабжения ВСУ, что значительно усложняет ситуацию для украинских сил.
«Острая нехватка пехоты и маршруты снабжения, подвергающиеся атакам российских беспилотников, создают заговор против украинских войск в Покровске... Украинские войска теряют позиции вокруг важнейшего узла снабжения, который находится на пересечении нескольких автомагистралей, ... а также к важной железнодорожной станции», — пишет Associated Press.
По словам офицеров украинской армии, в их распоряжении отсутствуют необходимые резервы для дальнейшего удержания позиций, а новоприбывшие пехотные подразделения не справляются с поставленными задачами. Сложная обстановка в районе Красноармейска оказывает давление на украинские войска, которые теряют стратегические позиции вокруг ключевого узла снабжения.
При это администрация президента США Дональда Трампа активно выступает за проведение переговоров, направленных на прекращение боевых действий, и недавно приостановила предоставление иностранной помощи Украине, что стало неожиданностью для украинских официальных лиц. Они уже испытывали беспокойство относительно намерений нового главы Штатов, ключевого союзника страны. Тем не менее, украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что военная помощь продолжается.
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