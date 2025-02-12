Кабель «Ростелекома» в Балтийском море был поврежден внешними воздействиями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кабель «Ростелекома» в Балтийском море повредили внешним воздействием
Кабель «Ростелекома» в Балтийском море повредили внешним воздействием Фото:

В акватории Балтийского моря начались работы по восстановлению поврежденного подводного кабеля «Ростелекома». Повреждение было вызвано внешним воздействием, сообщили в пресс-службе компании.

«В акватории Балтийского моря восстанавливают поврежденный из-за внешнего воздействия подводный кабель „Ростелекома“», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Представитель «Ростелекома» заверил, что несмотря на произошедшее, качество связи для абонентов в Калининградской области останется на прежнем уровне.

В акватории Балтийского моря 7 октября 2023 года произошло повреждение подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика», соединяющей Кингисепп и Калининград. Причиной инцидента стало внешнее воздействие, произошедшее в 28 километрах от места аварии на газопроводе Baltic Connector, находящемся в исключительной экономической зоне Финляндии. В связи с происшествием было заменено шесть километров подводного кабеля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В акватории Балтийского моря начались работы по восстановлению поврежденного подводного кабеля «Ростелекома». Повреждение было вызвано внешним воздействием, сообщили в пресс-службе компании. «В акватории Балтийского моря восстанавливают поврежденный из-за внешнего воздействия подводный кабель „Ростелекома“», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Представитель «Ростелекома» заверил, что несмотря на произошедшее, качество связи для абонентов в Калининградской области останется на прежнем уровне. В акватории Балтийского моря 7 октября 2023 года произошло повреждение подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика», соединяющей Кингисепп и Калининград. Причиной инцидента стало внешнее воздействие, произошедшее в 28 километрах от места аварии на газопроводе Baltic Connector, находящемся в исключительной экономической зоне Финляндии. В связи с происшествием было заменено шесть километров подводного кабеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...