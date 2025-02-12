Кабель «Ростелекома» в Балтийском море был поврежден внешними воздействиями

В акватории Балтийского моря начались работы по восстановлению поврежденного подводного кабеля «Ростелекома». Повреждение было вызвано внешним воздействием, сообщили в пресс-службе компании.
«В акватории Балтийского моря восстанавливают поврежденный из-за внешнего воздействия подводный кабель „Ростелекома“», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Представитель «Ростелекома» заверил, что несмотря на произошедшее, качество связи для абонентов в Калининградской области останется на прежнем уровне.
В акватории Балтийского моря 7 октября 2023 года произошло повреждение подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика», соединяющей Кингисепп и Калининград. Причиной инцидента стало внешнее воздействие, произошедшее в 28 километрах от места аварии на газопроводе Baltic Connector, находящемся в исключительной экономической зоне Финляндии. В связи с происшествием было заменено шесть километров подводного кабеля.
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