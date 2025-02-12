«Единая Россия» адаптирует бойцов СВО к мирной жизни

Программа социокультурной адаптации участников СВО, проходящих реабилитацию после ранений, реализуется партией «Единая Россия». Создан ряд партийных проектов, которые призваны обучить ветеранов основам сельского предпринимательства. Об этом сообщили на официальном сайте партии.
«Совместно с „Женским движением Единой России“ реализуется программа социокультурной адаптации участников СВО, которые проходят реабилитацию после ранений», — отметили на сайте «ЕР». Профессиональное переобучение бойцов-ветеранов реализуют такие партпроекты, как «Моя карьера с Единой Россией», «Цифровая Россия» и «Предпринимательство». В рамках последнего запущен проект «СВОй бизнес», предлагающий образовательные модули по основам предпринимательства в сельском хозяйстве для участников спецоперации и их семей.
«Партпроект „Предпринимательство“ подключился к реализации образовательного проекта „Школа фермера“, позволяющего получить теоретические знания и практические навыки ведения бизнеса в сельском хозяйстве», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Его слова опубликованы на сайте партии.
В рамках сотрудничества с «Россельхозбанком» планируется проведение первого всероссийского «Агродиктанта» в 2025 году, который способствует популяризации профессий и преимуществ жизни на селе. Это мероприятие должно объединить более 300 тысяч участников.
Необходимость популяризации жизни на селе связана с тем, что именно селяне составляют большую часть работников агропромышленного комплекса. В этом направлении активно работает и «Россельхозбанк». Он, в частности, привлекает новые кадры в агросектор. Помимо этого, банк работает вместе с Министерством сельского хозяйства по части создания агроклассов, выплат для студентов, аспирантов и молодых ученых.
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