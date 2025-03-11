11 марта 2025
10 марта 2025

Житель Ленобласти избивал сына и заставлял его маскировать следы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания Фото:

В Ленобласти задержали жителя, обвиняемого в жестоком обращении со своим 14-летним сыном. Мужчина систематически наносил подростку побои и требовал маскировать их перед школой. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

Садиста из поселка Новая деревня задержали СК и полиция Приозерского района Ленобласти. 35-летний мужчина систематически избивал своего 14-летнего сына, нанося ему удары по телу и голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью и оскорблениями», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Подозреваемый заставлял скрывать следы побоев перед школьными учителями и одноклассниками.

Жители поселка неоднократно слышали крики и шум в доме на Сосновой улице и сообщили об этом правоохранительным органам. Пострадавший подросток был оперативно изъят из семьи и помещен в Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.

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В Ленобласти задержали жителя, обвиняемого в жестоком обращении со своим 14-летним сыном. Мужчина систематически наносил подростку побои и требовал маскировать их перед школой. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». Садиста из поселка Новая деревня задержали СК и полиция Приозерского района Ленобласти. 35-летний мужчина систематически избивал своего 14-летнего сына, нанося ему удары по телу и голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью и оскорблениями», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Подозреваемый заставлял скрывать следы побоев перед школьными учителями и одноклассниками. Жители поселка неоднократно слышали крики и шум в доме на Сосновой улице и сообщили об этом правоохранительным органам. Пострадавший подросток был оперативно изъят из семьи и помещен в Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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