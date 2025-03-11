Житель Ленобласти избивал сына и заставлял его маскировать следы

В Ленобласти задержали жителя, обвиняемого в жестоком обращении со своим 14-летним сыном. Мужчина систематически наносил подростку побои и требовал маскировать их перед школой. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
Садиста из поселка Новая деревня задержали СК и полиция Приозерского района Ленобласти. 35-летний мужчина систематически избивал своего 14-летнего сына, нанося ему удары по телу и голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью и оскорблениями», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Подозреваемый заставлял скрывать следы побоев перед школьными учителями и одноклассниками.
Жители поселка неоднократно слышали крики и шум в доме на Сосновой улице и сообщили об этом правоохранительным органам. Пострадавший подросток был оперативно изъят из семьи и помещен в Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.