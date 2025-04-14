14 апреля 2025

В Петербурге утвердили правила приема детей мигрантов в школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на знание языка будет проводиться в письменной и устной формах
Тест на знание языка будет проводиться в письменной и устной формах Фото:

В Петербурге утвердили новые правила приема детей мигрантов в школы. Комитет по образованию разработал порядок тестирования на знание русского языка, который вступит в силу с первого апреля 2025 года. Решение направлено на обеспечение качественного образования для всех детей, независимо от их гражданства.

Согласно документу опубликованному на официальном сайте правовой информации, дети с иностранным гражданством, кроме граждан Беларуси, должны пройти языковое тестирование перед поступлением в первые–одиннадцатые классы. Тест будет проводиться в письменной и устной формах, для первоклассников предусмотрено только устное тестирование. Тест будет проходить под видеонаблюдением.

Результаты тестирования будут классифицироваться как «достаточные» или «недостаточные». В случае неудовлетворительного результата родители смогут повторно подать заявление после пересдачи. Это дает детям возможность улучшить свои знания языка и адаптироваться к учебному процессу. Прием документов для зачисления будет осуществляться через различные каналы, включая портал Госуслуг и МФЦ. Родители должны будут предоставить полный пакет документов, включая удостоверения личности и медицинские справки. Если документы будут проверены и одобрены, ребенок будет направлен на тестирование в специализированную организацию. Отметим, что в Петербурге зарегистрировано более 19 тысяч детей мигрантов школьного возраста.

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В Петербурге утвердили новые правила приема детей мигрантов в школы. Комитет по образованию разработал порядок тестирования на знание русского языка, который вступит в силу с первого апреля 2025 года. Решение направлено на обеспечение качественного образования для всех детей, независимо от их гражданства. Согласно документу опубликованному на официальном сайте правовой информации, дети с иностранным гражданством, кроме граждан Беларуси, должны пройти языковое тестирование перед поступлением в первые–одиннадцатые классы. Тест будет проводиться в письменной и устной формах, для первоклассников предусмотрено только устное тестирование. Тест будет проходить под видеонаблюдением. Результаты тестирования будут классифицироваться как «достаточные» или «недостаточные». В случае неудовлетворительного результата родители смогут повторно подать заявление после пересдачи. Это дает детям возможность улучшить свои знания языка и адаптироваться к учебному процессу. Прием документов для зачисления будет осуществляться через различные каналы, включая портал Госуслуг и МФЦ. Родители должны будут предоставить полный пакет документов, включая удостоверения личности и медицинские справки. Если документы будут проверены и одобрены, ребенок будет направлен на тестирование в специализированную организацию. Отметим, что в Петербурге зарегистрировано более 19 тысяч детей мигрантов школьного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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