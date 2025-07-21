21 июля 2025

Специалисты подсказали, куда лучше всего разместить «язык свекрови» в доме

«Язык свекрови» поможет создать положительную энергетику в доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Растение может помочь создать положительную энергетику в доме
Растение может помочь создать положительную энергетику в доме Фото:

«Язык свекрови» или же Сансевиерия — красивое комнатное растение, которое позволит создать положительную энергетику в доме, улучшает психофизическое состояние. Об этом сообщает Pravda.ru.

«Сансевиерия не только красивое комнатное растение, но и мощный инструмент для создания положительной энергетики в вашем доме», — указано в материале. При этом, важно понимать, что каждое направление по сторонам света несет уникальную энергетику. Поэтому, если разместить сансевиерию на востоке, то это привлечет в ваш дом жизненную силу и позитивную атмосферу. Считается, что если разместить на южном направлении, то придет известность и признание, а юго-восток — богатство и возможности.

По информации, данное растение известно своими очищающими свойствами. Эта способность растения будет полезна жителям городов с загрязненным воздухом, также указано в материале.

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«Язык свекрови» или же Сансевиерия — красивое комнатное растение, которое позволит создать положительную энергетику в доме, улучшает психофизическое состояние. Об этом сообщает Pravda.ru. «Сансевиерия не только красивое комнатное растение, но и мощный инструмент для создания положительной энергетики в вашем доме», — указано в материале. При этом, важно понимать, что каждое направление по сторонам света несет уникальную энергетику. Поэтому, если разместить сансевиерию на востоке, то это привлечет в ваш дом жизненную силу и позитивную атмосферу. Считается, что если разместить на южном направлении, то придет известность и признание, а юго-восток — богатство и возможности. По информации, данное растение известно своими очищающими свойствами. Эта способность растения будет полезна жителям городов с загрязненным воздухом, также указано в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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