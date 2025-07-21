Специалисты подсказали, куда лучше всего разместить «язык свекрови» в доме

«Язык свекрови» или же Сансевиерия — красивое комнатное растение, которое позволит создать положительную энергетику в доме, улучшает психофизическое состояние. Об этом сообщает Pravda.ru.
«Сансевиерия не только красивое комнатное растение, но и мощный инструмент для создания положительной энергетики в вашем доме», — указано в материале. При этом, важно понимать, что каждое направление по сторонам света несет уникальную энергетику. Поэтому, если разместить сансевиерию на востоке, то это привлечет в ваш дом жизненную силу и позитивную атмосферу. Считается, что если разместить на южном направлении, то придет известность и признание, а юго-восток — богатство и возможности.
По информации, данное растение известно своими очищающими свойствами. Эта способность растения будет полезна жителям городов с загрязненным воздухом, также указано в материале.
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