Протесты в регионах порождают новую популярную партию. Мешают две вещи

Оппозиционеры на Шиесе обсуждают создание новой экологической партии. Но не все так просто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый итог экологических протестов в регионах: в России может появиться политическая партия, защищающая экологию. Популярная насколько, что способна изменить расклады на выборах в Госдуму в 2021 году, судя по социологическому исследованию Baikal Communications Group. Генеральный директор компании Эдуард Войтенко рассказал «URA.RU» о новой политической силе и препятствиям, которые мешают ее появлению (дело не во власти).

В середине декабря на Шиесе (станция в Архангельской области, где по причине протестов заморожено строительство крупного полигона ТБО) состоялся форум «Свободные люди», на котором региональные и федеральные оппозиционеры дискутировали с протестующими из Архангельской области и республики Коми о перспективах борьбы и необходимости политизации экологического противостояния.

Екатеринбургский экс-мэр Ройзман, который сегодня на Шиесе, планирует выдвигаться на выборы в Госдуму. Возможно, от новой экологической партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, либертарианский политик Михаил Светлов, правозащитница Марина Литвинович и другие гости Шиеса говорили о том, что потенциал протеста в Шиесе достиг уровня, когда в политической плоскости можно и нужно «повышать ставки». Ройзман отметил, что уровень поддержки протестующих уже расшатал рейтинг действующего губернатора, а Литвинович предложила участникам протеста создать новую экологическую партию.

Идея создания экологической партии звучит не в первый раз за короткое время. Несмотря на то, что в России уже есть партия «Зеленые», она не стала политическим выгодополучателем ни массового роста интереса к экологии, ни соответствующей протестной активности. По непроверенной информации, реорганизация «Зеленых» как раз-таки из-за расширения протестов обсуждалась и в администрации президента. Лояльная экологическая партия, аккумулирующая явно растущие экологические запросы населения, могла бы рассчитывать на места в законодательных собраниях регионов и даже в Государственной думе. Вопрос в том, смогла бы такая партия, направляемая группами влияния «сверху» стать политическим бенифициаром той экологической тревожности, которая совмещается с недоверием к власти, и проявляется в форме уличной активности.

Исследование Baikal Communications Group показывает, насколько остро стоит экологическая проблематика в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Перспективы потенциальной экологической партии, будь это «старые Зеленые» или новые экологические активисты, с первого взгляда не ясны. По заказу Baikal Communications Group исследовательский центр НАФИ провел федеральный социологический опрос, показывающий, есть ли у такой партии реальный избиратель и в каких населенных пунктах и федеральных округах у гипотетических «зеленых» есть шансы потеснить существующие политические силы.

Респондентов просили оценить экологическую обстановку в своем населенном пункте, а затем — ответить на вопрос, поддержали бы они экологическую партию. Результаты репрезентируют мнение населения России от 18 лет, распределенных согласно статистике по полу, возрасту, образованию и типу населенного пункта среди всех федеральных округов.

Эдуард Войтенко — известный специалист в области GR: особенно популярна политическая партия, связанная с экологией, была бы в Сибири и на Дальнем Востоке Фото: Facebook автора

Половина опрошенных россиян считают, что экологическая ситуация в месте их постоянного проживания удовлетворительная (49%). При этом каждый третий респондент склонен считать, что ситуация с экологией в их населенном пункте плохая (34%). В целом женщины значительно более критично воспринимают состояние экологии, чем мужчины (37% женщин называют ситуацию плохой против 31% среди мужчин). Россияне с высшим образованием значительно чаще воспринимают текущую экологическую обстановку в своем населенном пункте как плохую (38%).

Жители Сибири (44%) и Дальнего Востока (39%) критичнее всего относятся к экологической ситуации в своих городах. Больше всего оптимистов в СКФО (22%) и в Приволжском ФО (19%). Реальная глубина экологических проблем не коррелирует с общественной оценкой. Скорее сказывается система устоявшихся взглядов на экологию, которая воспроизводится в СМИ и социальных сетях, подогревается информацией о новых проблемах в сфере охраны окружающей среды.

Что касается влияния размера населенного пункта на местную экологию, то наиболее критичное положение экологической ситуации наблюдается среди городов-миллионников — почти половина их жителей оценивает ее как плохую (47%). Среди сельского населения подобные оценки встречаются в два раза реже (24%). Это хорошая новость для политических технологов, которые задумываются о создании или рестайлинге федеральной экологической партии. Гипотетически, такая партия сможет вести эффективные коммуникации в самых густонаселенных городах, используя все преимущества высокой вовлеченности жителей в потоки информации в интернете. Этого будет достаточно, чтобы охватить подавляющее большинство своего потенциального электората.

Из 1600 опрошенных респондентов 76% выразили готовность поддержать экологическую партию, при этом среди женщин процент поддержки выше (80%).

Чем выше уровень материального достатка респондентов, тем выше их готовность поддержать партию с экологической повесткой (до 81% среди респондентов с достатком выше среднего). Однако важнее то, что даже среди респондентов с низким достатком этот показатель не опускается ниже 73%, а среди большинства респондентов, определяющих свой достаток как средний, уровень поддержки достигает 77%.

В целом готовность поддержать партию, которая активно борется за улучшение экологии, выше среди жителей тех федеральных округов, где по оценкам респондентов наблюдается наиболее негативная экологическая ситуация (Сибирский, Дальневосточный ФО). При этом и среди жителей с благоприятной экологической обстановкой наблюдается высокий уровень готовности оказать поддержку зеленой партии (Северо-Кавказский, Приволжский ФО). Проживающие в Москве и Санкт-Петербурге меньше всех выражают готовность поддержать экологическую партию — около 60%.

В России есть партия «Зеленые», но, по информации Войтенко, обсуждается ее реорганизация Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Однако при таких показателях на федеральном уровне пока не происходит ни «оппозиционная» ни «центристская» политическая консолидация вокруг экологической повестки, а протестная активность федерального масштаба приводит только к рассуждениям о судьбе одного (архангельского) губернатора.

У управляемой экологической партии в текущих условиях больше шансов на электоральный успех. Потенциальный избиратель, который будет готов отдать голос за «зеленых» — женщина из миллионника или пятисоттысячника, в первую очередь — в Сибири, на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. Коммуникация с таким избирателем доступна, ему чужд радикализм, он охотнее дойдет до избирательного участка: учитывая демографическое состояние указанных регионов, это будет немолодой электорат.

Основная аудитория потенциальной партии — женщина из миллионника (фото с протестов за сквер в Екатеринбурге) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ключевая проблема создания управляемой экологической оппозиции — объекты критики. Развитие партийной идеологии и риторики не обойдется без политических целей, связанных с крупными промышленными объектами государственных и частных промышленных холдингов, с интересами сильных групп влияния на региональном и федеральном уровне. Фактически, нет зазора, который бы позволил создать управляемую экологическую партию, — пространства возможностей не сложилось между запросом на перемены в государственной экологической политике и ограничениями на критику, создающую политические риски для федеральных элит и финансовых промышленных групп.

Партии, которая может возникнуть на оппозиционной политической платформе, будет сложнее. Описанная выше электоральная база слабо пересекается с мейнстримом политического протеста, поэтому соединить экологию и «столичную» оппозицию эффективно не получится. К тому же идеологическое содержание деятельности «зеленых» не может быть остросоциальным и ориентированным на протест. Возникнет проблема и с лидерами, и с идеологией, которую придется подстраивать под жизненные установки электорального большинства. А запросы на решение экологических проблем у широкой общественности вполне могут сочетаться с желаемым образом будущего, не соответствующему экологическому развитию.

Например, избирателя может волновать проблема сведения лесов и выбросов промышленных объектов, но при этом им же будет востребована политическая линия на большую автомобилизацию, стремление к росту объемов безответственного потребления.

Политические перспективы у экологической партии — одни из самых благоприятных на фоне фиксируемого падения интереса общества к партиям, конкурирующим на основе обобщенных идеологических платформ. Эффективно выстроенные интернет-кампании могли бы создать прецедент массового вхождения представителей такой политической силы в законодательные собрания регионов. С учетом вовлечения всех поколений в социальные сети в крупных городах, ставка в агитации может быть сделана на российские соцсети и собственные сайты и информационные порталы.

Не хватает двух составляющих. Заказчика и политического «жизненного пространства» для федеральных «зеленых» нового уровня. Пока экология для одних является разменной картой в борьбе за сферы влияния, для других — токсичной и совершенно небезопасной темой, а для третьих — неочевидной платформой консолидации электората при создании рисков расшатывания стабильного положения ФПГ в регионах, реализовать полностью свои электоральные возможности любая новая экологическая партия не сможет.