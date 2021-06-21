Почему быть дог-флендли полезно для бизнеса? Узнаем из новых рекомендаций URA.RU Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник нас ждёт несколько серьезных и актуальных событий онлайна, которые задевают все социальные сферы нашей жизни. Как бороться с гендерным неравенством, что читать детям для развития, как помочь животным и бизнесу, как спасти детей от буллинга и почтить память наших ветеранов. Обо всё этом узнаем из Афиши URA.RU.

Что сделать утром

Утро нового дня начнем с книжных новостей и новинок — книга Меган Маркл для детей стала бестселлером The New York Times! «The Bench» («Скамейка») заняла первое место в списке иллюстрированных произведений для детей. Это история об отношениях между отцом и сыном с точки зрения матери, а также о том, какое место в современной семейной жизни занимает любовь. Купить «Скамейку» можно, например, на Amazon . Также у произведения есть аудиоверсия, которую записала сама Меган.

Что сделать днем

Днем познакомимся с большой голливудской премьерой — вышел трейлер драмы «Хороший Джо Белл» с Марком Уолбергом в главной роли. Картина основана на реальной истории подростка, совершившего самоубийство из?за школьного буллинга. Сценаристами фильма стали Дайана Оссана и Ларри МакМертри, обладатели премии «Оскар» за «Горбатую гору».

За обедом можно заглянуть за кулисы лекции института «Стрелка» и послушать дискуссию о том, нужно ли бизнесу и компаниям быть дог-френдли. Как дружба с животными помогает сделать бизнес успешным, а домашних питомцев — счастливее.

Что сделать вечером

22 июня в 19:00 по Москве российская экономическая школа организует международный круглый стол «Женщины в политике и гендерное неравенство» при участии экспертов из Швеции, Беларуси, Латвии, Грузии, Украины, Армении, Польши и Сербии. На данном круглом столе будут обсуждены вопросы гендерного разрыва в политике стран Восточной Европы, в том числе, предложенные или принятые нормативные акты, направленные на расширение прав и возможностей женщин в политике. Участие бесплатное.

В 19:00 на портале Культура.рф также состоится онлайн-концерт в честь Дня памяти и скорби о начале Великой отечественной войны. В память о самом трагическом дне в истории России академический хор ветеранов представит литературно-музыкальную композицию, в которую вошли песни военных лет.