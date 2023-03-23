Путин представил замену отдыху в горах Европы

Любой россиянин сможет приобщиться к развлечениям элиты

23 марта 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поддержал развитие зимнего отдыха в России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Горнолыжный кластер Шерегеш в Кемеровской области станет альтернативой недоступным из-за санкций европейским курортам, а также дорогой «Красной поляне» в Сочи. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым. Новый аэропорт вкупе с обновленным горнолыжным курортом позволит привлечь инвестиции, а также ускорит развитие как самого региона, так и всего горнолыжного туризма страны. Президент России Владимир Путин готов помогать развивать туризм в Кемеровской области kremlin.ru В ходе встречи с губернатором Кемеровской области Путин выслушал доклад о социально-экономической обстановке в регионе. Он отметил, что накануне ознакомился с документами, касающимися «проблемных вопросов, связанных с перевозкой угля, с достройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса». Отдельно президент остановился на строительстве горнолыжного кластера Шерегеш, который был включен в программу развития еще в 2021 году. Тогда, два года назад, Цивилев впервые в своем докладе рассказал о необходимости построить здесь аэропорт — ближайший находится в Новокузнецке на расстоянии 180 километров. Губернатор попросил о финансировании из федерального бюджета взлетно-посадочной полосы на сумму почти 3 млрд рублей. Как стало известно сегодня, вопрос прошел необходимую проработку. «Правительство помогло перевести землю, мы уже ведем там проектирование взлетно-посадочной полосы. Это будет в семи километрах от горы, четыре часа лету, и тут же — семь километров — и поехали кататься. Это бриллиант горнолыжного отдыха. Мы уверены, что через пять лет мы войдем в топ горнолыжных курортов мира», — сказал Цивилев. На строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта требуется почти 3 млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор попросил о дополнительных мерах поддержки, которые ускорят строительство. В частности, речь о предоставлении льгот частным инвесторам. «У нас есть профессиональные строители, есть инвестиции. Конечно, если дадим льготы, это ускорит строительство. Мы с „Газпромом“ договорились, что будем газифицировать, подписали соглашение. Очень важно не испортить природу территории. Сейчас к нам едет очень много туристов: от Санкт-Петербурга до Владивостока», — рассказал Цивилев. Дополнительная поддержка президента дает шансы кластеру Шерегеш войти в топ мировых горнолыжных курортов, считает исполнительный директор АНО Институт развития региональных проблем Наталья Линдигрин. По ее словам, новый аэропорт вкупе с обновленным курортом «даст кумулятивный эффект» в развитии как отдельной Кемеровской области, так и всего горнолыжного туризма страны. «Безусловно, сейчас с учетом переориентирующихся потоков российских туристов, эта тема становится не просто социально значимой, но и выгодной для инвестиций. Логично, что Сергей Цивилев озвучил сегодня и пожелания по развитию соответствующей инфраструктуры в регионе», — сказала она. Эксперты ожидают, что Шерегеш будет современнее и дешевле, чем другие курорты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отдых в Кемеровской области станет хорошей альтернативой для жителей сибирских и дальне-восточных регионов, которым лететь в Швейцарию или Сочи накладно и неудобно, поделился мнением политолог Дмитрий Адамидов. «Шерегеш стал уже традиционной точкой притяжения для ближайших, да и не только, регионов России. Далеко летать накладно и неудобно, например, долгий перелет не все хорошо переносят. Поэтому Сибирь имеет право на собственный горнолыжный курорт мирового уровня. Он будет как Сочи, только, надеюсь, там будет посовременнее, посвободнее и не так дорого. Есть объективный внутренний спрос на это», — подчеркнул Адамидов. С тем, что Шерегеш станет альтернативой не только европейским курортам, ставшим недоступными из-за санкций Запада, но и достаточно дорогому курорту «Красная поляна» в Сочи согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России, заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко. «Мы активно работаем по Кемеровской области, наши чартеры летают в Шерегеш с начала ноября до конца марта. Направление пользуется большой популярностью среди любителей горнолыжного отдыха. За три года, что мы работаем, изменения в инфраструктуре произошли значительные. Это некая альтернатива достаточно дорогому курорту „Красная поляна“ в Сочи», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Горнолыжный кластер Шерегеш в Кемеровской области станет альтернативой недоступным из-за санкций европейским курортам, а также дорогой «Красной поляне» в Сочи. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым. Новый аэропорт вкупе с обновленным горнолыжным курортом позволит привлечь инвестиции, а также ускорит развитие как самого региона, так и всего горнолыжного туризма страны. В ходе встречи с губернатором Кемеровской области Путин выслушал доклад о социально-экономической обстановке в регионе. Он отметил, что накануне ознакомился с документами, касающимися «проблемных вопросов, связанных с перевозкой угля, с достройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса». Отдельно президент остановился на строительстве горнолыжного кластера Шерегеш, который был включен в программу развития еще в 2021 году. Тогда, два года назад, Цивилев впервые в своем докладе рассказал о необходимости построить здесь аэропорт — ближайший находится в Новокузнецке на расстоянии 180 километров. Губернатор попросил о финансировании из федерального бюджета взлетно-посадочной полосы на сумму почти 3 млрд рублей. Как стало известно сегодня, вопрос прошел необходимую проработку. Губернатор попросил о дополнительных мерах поддержки, которые ускорят строительство. В частности, речь о предоставлении льгот частным инвесторам. «У нас есть профессиональные строители, есть инвестиции. Конечно, если дадим льготы, это ускорит строительство. Мы с „Газпромом“ договорились, что будем газифицировать, подписали соглашение. Очень важно не испортить природу территории. Сейчас к нам едет очень много туристов: от Санкт-Петербурга до Владивостока», — рассказал Цивилев. Дополнительная поддержка президента дает шансы кластеру Шерегеш войти в топ мировых горнолыжных курортов, считает исполнительный директор АНО Институт развития региональных проблем Наталья Линдигрин. По ее словам, новый аэропорт вкупе с обновленным курортом «даст кумулятивный эффект» в развитии как отдельной Кемеровской области, так и всего горнолыжного туризма страны. Отдых в Кемеровской области станет хорошей альтернативой для жителей сибирских и дальне-восточных регионов, которым лететь в Швейцарию или Сочи накладно и неудобно, поделился мнением политолог Дмитрий Адамидов. «Шерегеш стал уже традиционной точкой притяжения для ближайших, да и не только, регионов России. Далеко летать накладно и неудобно, например, долгий перелет не все хорошо переносят. Поэтому Сибирь имеет право на собственный горнолыжный курорт мирового уровня. Он будет как Сочи, только, надеюсь, там будет посовременнее, посвободнее и не так дорого. Есть объективный внутренний спрос на это», — подчеркнул Адамидов. С тем, что Шерегеш станет альтернативой не только европейским курортам, ставшим недоступными из-за санкций Запада, но и достаточно дорогому курорту «Красная поляна» в Сочи согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России, заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко. «Мы активно работаем по Кемеровской области, наши чартеры летают в Шерегеш с начала ноября до конца марта. Направление пользуется большой популярностью среди любителей горнолыжного отдыха. За три года, что мы работаем, изменения в инфраструктуре произошли значительные. Это некая альтернатива достаточно дорогому курорту „Красная поляна“ в Сочи», — подытожил эксперт.