Путин на ВЭФ-2024 успокоит бизнес из-за высокой ключевой ставки

Почему жесткая политика Центробанка не заморозит планы президента

02 сентября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин озвучит на ВЭФ-2024 новые проекты и меры поддержки развития Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), который пройдет во Владивостоке 3—6 сентября, президент Владимир Путин успокоит жителей и бизнес: какой бы высокой ни была ключевая ставка, и как бы жесткая политика Центробанка ни тормозила экономику, Дальнего Востока это не коснется. Как объяснили URA.RU эксперты, схему инвестирования в этот макрорегион Путин определил. И даже при дорогих кредитах деньги будут идти в субъекты ДФО, чтобы сохранить их как восточный форпост России. Тема инвестиций в регионы Дальнего Востока традиционно становится акцентом выступления президента Путина на ВЭФ. Эксперты, с которыми пообщался журналист URA.RU в преддверие форума, убеждены, что так и будет и на этот раз. Буквально за полтора месяца до ВЭФ-2024 на Дальнем Востоке побывал премьер-министр Михаил Мишустин (на фото — визит в Магаданскую область) Фото: Роман Наумов © URA.RU Несмотря на спецоперацию и санкции, инвестиции в Дальний Восток растут. Но преимущественно — федеральные. Как говорил год назад Путин, «благодаря господдержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения более чем на 7,7 трлн рублей, создано 125 тысяч рабочих мест и около 700 новых предприятий». «Динамика инвестиций в три раза опережает общероссийский показатель, — сказал тогда Путин. — Если с 2014 по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13 процентов, то на Дальнем Востоке — 39 процентов». В регионы Дальнего Востока в 2023 году вложено 558,6 млрд рублей. Прирост, по официальным данным, составил 22%. Создано 19,1 тысячи новых рабочих мест (плюс 19% к уровню 2022 года). Власти ожидают роста инвестиций в Хабаровске благодаря новому международному терминалу в местном аэропорту Фото: Даниил Глухов © URA.RU Вместе с тем при ключевой ставке в 18%, которая, по прогнозам аналитиков, может, как и весной 2022 года, вновь вырасти до 20%, перспективы экономического роста резко снижаются. Это несмотря на то, что регионы Дальнего Востока по темпам инвестиционного развития опережают среднероссийские показатели, пояснил URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Просто этого «недостаточно с точки зрения существующих и потенциала ДФО». По словам эксперта, инвестиционная активность бизнеса существенно снизилась после повышения ключевой ставки. И неясно, по какому сценарию ситуация будет развиваться дальше. «Ждать притока частных инвестиций на Дальний Восток при такой ставке не имеет смысла. Расчет снова только на государственное финансирование разных проектов, — отметил Масленников. — ВЭФ — удобная площадка для президента, чтобы высказаться, чего не хватает для устойчивого экономического роста регионов Дальнего Востока на ближайшие, скажем три года, и дать надежду». Новых сигналов от президента ждут губернаторы дальневосточных регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, Дальний Восток представляет стратегический интерес для государства, поэтому для Путина важно создать там условия для выгодного ведения бизнеса на перспективу. Но запретительная ставка в 18% тормозит это развитие. Принимаются антикризисные меры, определяются направления, которые получают приоритетную поддержку, как, например, льготная ипотека (на Дальнем Востоке — всего под 2%). «Видимо, этих стимулирующих мер при такой ставке не хватает», — констатирует эксперт. Помимо ключевой ставки, сдерживающей кредитование и экономическое развитие регионов ДФО, проблемой остается «разгоняющаяся инфляция и дефицит трудовых ресурсов», объяснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Иностранные инвестиции «не носят масштабного характера». «Сложные природно-географические условия требуют дополнительных издержек на инфраструктуру, поэтому частным инвесторам реализовывать свои проекты в ДФО сложнее. Хотя такие проекты есть: например, строительство частной Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского месторождения в Якутии до Охотского моря в Хабаровском крае. Это газохимический кластер в городе Свободном в Амурской области. С другой стороны, понятно, что такие крупные проекты реализуются крупными компаниями, в том числе с госучастием», — отметил Климанов. Статья по теме Путин объявил о перезагрузке Дальнего Востока Текущий уровень ключевой ставки не считает критичным для регионов Дальнего Востока председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он объясняет это высоким уровнем федеральных инвестиций в экономику и социальную сферу макрорегиона. «Программы развития Дальнего Востока по-прежнему будут обеспечиваться за счет госбюджета. Есть проекты Внешэкономбанка, Корпорации малого и среднего бизнеса. Если ЦБ не будет повышать ключевую ставку и таким образом бороться с инфляцией, последствия будут более тяжелыми для экономики и для людей», — резюмировал Аксаков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), который пройдет во Владивостоке 3—6 сентября, президент Владимир Путин успокоит жителей и бизнес: какой бы высокой ни была ключевая ставка, и как бы жесткая политика Центробанка ни тормозила экономику, Дальнего Востока это не коснется. Как объяснили URA.RU эксперты, схему инвестирования в этот макрорегион Путин определил. И даже при дорогих кредитах деньги будут идти в субъекты ДФО, чтобы сохранить их как восточный форпост России. Тема инвестиций в регионы Дальнего Востока традиционно становится акцентом выступления президента Путина на ВЭФ. Эксперты, с которыми пообщался журналист URA.RU в преддверие форума, убеждены, что так и будет и на этот раз. Несмотря на спецоперацию и санкции, инвестиции в Дальний Восток растут. Но преимущественно — федеральные. Как говорил год назад Путин, «благодаря господдержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения более чем на 7,7 трлн рублей, создано 125 тысяч рабочих мест и около 700 новых предприятий». «Динамика инвестиций в три раза опережает общероссийский показатель, — сказал тогда Путин. — Если с 2014 по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13 процентов, то на Дальнем Востоке — 39 процентов». В регионы Дальнего Востока в 2023 году вложено 558,6 млрд рублей. Прирост, по официальным данным, составил 22%. Создано 19,1 тысячи новых рабочих мест (плюс 19% к уровню 2022 года). Вместе с тем при ключевой ставке в 18%, которая, по прогнозам аналитиков, может, как и весной 2022 года, вновь вырасти до 20%, перспективы экономического роста резко снижаются. Это несмотря на то, что регионы Дальнего Востока по темпам инвестиционного развития опережают среднероссийские показатели, пояснил URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Просто этого «недостаточно с точки зрения существующих и потенциала ДФО». По словам эксперта, инвестиционная активность бизнеса существенно снизилась после повышения ключевой ставки. И неясно, по какому сценарию ситуация будет развиваться дальше. По словам декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, Дальний Восток представляет стратегический интерес для государства, поэтому для Путина важно создать там условия для выгодного ведения бизнеса на перспективу. Но запретительная ставка в 18% тормозит это развитие. Принимаются антикризисные меры, определяются направления, которые получают приоритетную поддержку, как, например, льготная ипотека (на Дальнем Востоке — всего под 2%). «Видимо, этих стимулирующих мер при такой ставке не хватает», — констатирует эксперт. Хотя такие проекты есть: например, строительство частной Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского месторождения в Якутии до Охотского моря в Хабаровском крае. Это газохимический кластер в городе Свободном в Амурской области. С другой стороны, понятно, что такие крупные проекты реализуются крупными компаниями, в том числе с госучастием», — отметил Климанов. Текущий уровень ключевой ставки не считает критичным для регионов Дальнего Востока председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он объясняет это высоким уровнем федеральных инвестиций в экономику и социальную сферу макрорегиона. «Программы развития Дальнего Востока по-прежнему будут обеспечиваться за счет госбюджета. Есть проекты Внешэкономбанка, Корпорации малого и среднего бизнеса. Если ЦБ не будет повышать ключевую ставку и таким образом бороться с инфляцией, последствия будут более тяжелыми для экономики и для людей», — резюмировал Аксаков.