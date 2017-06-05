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05 июня 2017
20:05  05 июня 2017 0

Набиуллина заявила о росте российской экономики в течение трех кварталов подряд

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Набиуллина уверена в росте экономикиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об устойчивом росте российской экономики: эксперты ЦБ фиксируют положительную динамику уже три квартала подряд.

Набиуллина сообщила об улучшении ситуации в экономике во время выступления перед депутатами Госдумы. По ее словам, положительных результатов удалось добиться благодаря инструментам денежно-кредитной политики, которые использовал ЦБ, передает «Федеральное агентство новостей».

Российский президент Владимир Путин ранее уточнил, что санкции помогли стране структурно изменить экономику, сообщала «Газета.ru».

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
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